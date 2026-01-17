Pérez Llorca contactará con el PSPV y Compromís la próxima semana para negociar puestos en órganos, Corts y À Punt

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tiene previsto contactar la próxima semana con todos los portavoces de los partidos en Les Corts para iniciar con ellos una ronda de reuniones.

La intención del jefe del Ejecutivo valenciano, tal como traslada en una entrevista con EL ESPAÑOL, es plantear en los encuentros la posibilidad de negociar los órganos estatutarios que llevan años pendientes de renovación, el Consejo de Administración de À Punt y abrir la puerta de nuevo a los socialistas a estar en la Mesa de Les Corts.

Pérez Llorca ya anticipó esta llamada a las formaciones de la oposición (PSPV y Compromís) en su discurso de investidura. A ello se añadió el escenario que se abrió con la remodelación del Gobierno.

La salida del presidente de la radiotelevisión pública À Punt, Vicente Ordaz, al ser nombrado secretario autonómico dejaba ese puesto vacante con la posibilidad de renegociar el Consejo de Administración con la izquierda para que entrara en él (dado que está copado por miembros del PP, Vox y uno de Ens Uneix).

Los pactos, en todo caso, no parecen fáciles pese a la salida de Carlos Mazón de la Generalitat. La líder del PSPV, Diana Morant, ya anticipó estas navidades que no pactaría nada con el PP.

No lo haría, dijo, "por principios", al tener como línea roja el apoyo de Vox y al considerar un "chantaje" el vincular la renovación de estos entes a que los socialistas recuperen un puesto en la Mesa de las Corts.

Pese a que los contactos parezcan abocados al fracaso, Pérez Llorca quiere sentarse con la oposición. Aunque no lo haría -en caso de que aceptaran- con Morant, sino con el portavoz de los socialistas en Les Corts, José Muñoz.

Bloqueo de años

Las negociaciones sobre los órganos estatutarios llevan bloqueadas varios años tanto durante el anterior Gobierno de la izquierda como durante el actual del PP.

En la presente legislatura, el PSPV y Compromís no querían alcanzar ningún tipo de acuerdo que incluyera a Vox. Pero el choque con el PP se elevó mucho más desde la dana del 29 de octubre de 2024 y cualquier entendimiento ha sido imposible.

Los portavoces de Compromís y el PSPV, Joan Baldoví y José Muñoz. Eduardo Manzana / EP

El malestar de la izquierda, además, venía de largo. En el caso de À Punt, el PP y Vox impulsaron un cambio en la ley para que no fueran necesarios los votos de la oposición a la hora de nombrar al presidente y al Consejo de Administración.

A ello se añadió que los populares aprovecharon la salida de la exconsellera Gabriela Bravo (cuota socialista) de la Mesa de Les Corts para nombrar a un miembro del PP.

En aquel momento, este partido trataba de negociar con el PSPV en bloque los entes estatutarios, À Punt y la Mesa del Parlamento, pero se negaron. La consecuencia fue que por primera vez los socialistas se quedaron sin representación en el órgano que dirige Les Corts.

Tampoco agrada en el PSPV algunos de los últimos gestos del propio Pérez Llorca antes de que dejara de ser síndic. Como avanzó EL ESPAÑOL, dejó cerrado con Vox de forma bilateral los nombres de los nuevos integrantes del Consejo de Transparencia en mitad de ese contexto en el que PSPV y Compromís no querían pactar nada.

Sin embargo, los socialistas le afean que esa manera de proceder no casa ahora con el discurso que lleva de tender la mano a la oposición.

Pese a todo, Pérez Llorca tratará de celebrar esa ronda de reuniones. Algunos órganos estatutarios llevan años en funciones y se requiere una mayoría de tres quintas partes para renovarlos.

Es el caso del Consell Jurídic Consultiu (CJC) o la Sindicatura de Comptes, donde, además, una de sus integrantes falleció el verano pasado (Marcela Miró) y sufrió otra baja por la jubilación del síndico Antonio Mira Perceval. Actualmente, tan solo permanece en este Tribunal de Cuentas valenciano Vicent Cucarella.