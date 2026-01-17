Pérez Llorca asistirá a la cita de los 'barones' del PP en Zaragoza para trazar un frente contra la financiación de Sánchez

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, conversa con los presidentes autonómicos, imagen de archivo. Europa Press / Borja Sánchez-Trillo

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca asistirá este domingo a la Jornada de financiación autonómica de presidentes autonómicos del PP.

El líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha citado a sus barones en Zaragoza para hacer un frente común contra la propuesta de financiación que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez.

La reunión servirá para trazar las bases del modelo que el PP aprobará si llega al Palacio de la Moncloa, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

El PP ya ha anticipado que combatirá la propuesta del nuevo modelo de financiación que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.

Todas las CCAA -salvo Cataluña- expresaron este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno por entender que nace "viciado" por el pacto previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Feijóo, que ha acusado a Sánchez de "jugar con la igualdad" de los españoles, ya ha avanzado que llevará el rechazo de las CCAA a la reunión que tiene el próximo lunes en Moncloa con el jefe del Ejecutivo por entender que el sistema "no responde a las necesidades de la gente, sino a las exigencias del separatismo".

"Seré altavoz de lo que es justo. No se puede seguir adelante con esto", dijo el pasado jueves.

Rechazo al nuevo sistema

El PP considera que el nuevo sistema que intenta "imponer" el Gobierno "orilla el consenso" y supone una "deslealtad institucional y una traición a los españoles".

Sin embargo, la ministra de Hacienda ha negado que haya "privilegio" o "trato de favor" a Cataluña con el nuevo modelo y ha subrayado que las comunidades van a poder optar por no aplicar el nuevo sistema.

"El que quiera seguir con un modelo previo porque cree que le va mejor, no hay problema", dijo este miércoles.

Aunque las CCAA del PP han expresado su rechazo en bloque al nuevo sistema, han evitado aclarar en este momento si se acogerán a él en caso de ser aprobado y se limitan a señalar que el Gobierno no tiene los votos para que salga adelante en el Congreso.

Por lo pronto, Junts ha expresado su rechazo al nuevo modelo asegurando que su opción es "un concierto económico".

En cualquier caso, fuentes de 'Génova' ya avisan que si llegara a aprobarse, será derogado cuando Feijóo gobierne.

De hecho, el PP ha avanzado que presentará su propio plan de financiación consensuado con las CCAA en "el plazo de un año" si llega al Palacio de la Moncloa, en línea con las bases que ya se recogen en la declaración que el líder del PP y sus presidentes autonómicos firmaron el 6 de septiembre de 2024 en el Palacete de los Duques de Pastrana (Madrid).

Una nueva propuesta

En aquel texto, los 'populares' reclamaban una inyección económica de 18.000 millones de los fondos Next Generation no ejecutados por el Gobierno y negociar la financiación en foros multilaterales renunciando a caer en la "bilateralidad tramposa" y las "subastas" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Todos a una", proclamó Feijóo entonces ante sus presidentes autonómicos tras rubricar esa declaración, que quieren actualizar este domingo en Zaragoza.

El PP ya esbozó los ejes de su propuesta de financiación en la carta que los consejeros de Hacienda mandaron a Montero en febrero de 2024, en medio del debate abierto entonces para condonar la deuda.

Las CCAA del PP ya pedían ampliar el montante económico total del sistema de financiación, como se hizo en las reformas de 1997 y 2001, máxime cuando el coste de los servicios públicos ha crecido.

En ese documento de hace casi un año, el PP también solicitaba la creación de un fondo transitorio para "paliar la infrafinanciación que padecen todas las CCAA" y "garantizar una verdadera cogobernanza de los fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas procedentes de la UE".

Asimismo, las autonomías del PP pedían "blindar" el respeto a la autonomía fiscal de las CCAA y condenaban la "artimaña de la bilateralidad con los separatistas".

En Zaragoza, el líder del PP y sus presidentes visualizarán en una foto su rechazo a la propuesta de financiación del Gobierno, un "mal modelo" que supone la firma del "principio de desigualdad e insolidaridad", según los 'populares'.

El encuentro de Feijóo con sus presidentes se produce en plena precampaña electoral aragonesa, dado que el día 8 de febrero hay convocadas elecciones autonómicas.