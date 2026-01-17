Detenido el autor del atropello a un niño en Valencia en 2024 por varias órdenes de entrada en prisión

El detenido junto a una imagen de su vehículo tras el atropello.

La Guardia Civil ha detenido este sábado en Xàtiva (Valencia) al hombre de 25 años que en 2024 atropelló a un niño de 8 años en la Ronda Norte de Valencia, al que causó lesiones muy graves, y se dio a la fuga, por un delito de quebrantamiento de condena y por tener tres requisitorias de detención e ingreso en prisión.

Se le acusa de un delito de quebrantamiento de condena y por tener tres requisitorias de detención e ingreso en prisión.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el pasado 25 de diciembre se inició una investigación para tratar de localizar y detener a este hombre, que se había ocultado, no daba señales de su paradero y evitaba deambular por las vías públicas para no ser visto.

El ahora detenido, de carácter violento y peligroso, se quitó tiempo atrás la pulsera que llevaba por orden judicial como medida cautelar y que servía para detectar cualquier aproximación a una víctima de violencia de género con la que tenía prohibición de aproximación y comunicación, lo que movilizó a los agentes para buscarle.

Lo localizaron en una vivienda ocupada en una localidad de la comarca de La Costera, donde residía con su nueva pareja.

Este sábado por la tarde salió del domicilio conduciendo su vehículo a gran velocidad, tras lo que investigadores del Grupo de Huidos de la Justicia de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia lograron interceptarlo y detenerlo en Xàtiva.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de lo Penal número 13 de Valencia, a la Sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, y al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 16 de Valencia.

Atropello

La Policía Local de Valencia reconstruyó la forma en la que se produjo el atropello al niño en 2024 en la avenida Hermanos Machado por parte del BMW.

Según informó la Policía Local en un comunicado, esta reconstrucción fue "clave" para determinar la responsabilidad penal que pudiera tener el conductor del vehículo.

El hombre llevaba un BMW de color gris, Serie 3, de cuatro puertas al que le faltaba el retrovisor izquierdo que quedó arrancado en el atropello al menor. El niño resultó herido de carácter grave.

El conductor se saltó un semáforo en rojo y adelantó temerariamente a otros vehículos que estaban parados en la línea de detención cuando atropelló al niño.

La Policía Local pudo conseguir la grabación de la trayectoria de preatropello y de la huida del vehículo.

El Departamento de Reconstrucción de Siniestros Viales de este cuerpo de seguridad pudo reconstruir el atropello y comprobar la velocidad a la que circulaba, gracias a las imágenes.

El herido, que iba con un familiar, fue atendido por el equipo médico de una unidad SAMU de varias lesiones: traumatismo craneoencefálico, traumatismo torácico, contusiones pélvicas y fractura del fémur de ambas piernas. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Clínico de Valencia.