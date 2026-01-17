Bomberos de Valencia realizarán simulacros de incendio para reforzar cómo responder a emergencias reales

Simulacro de inundación de la pedanía de La Torre, imagen de archivo. Europa Press / Jorge Gil

El Cuerpo Municipal de Bomberos de Valencia llevará a cabo, a partir de la próxima semana, una serie de simulacros de incendio en distintas infraestructuras clave de la ciudad.

El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias reales, evaluar los riesgos específicos de cada entorno y mejorar la coordinación entre los distintos servicios intervinientes.

Los ejercicios se desarrollarán en espacios de especial relevancia y complejidad de la ciudad. En concreto, el lunes 19 tendrá lugar el simulacro en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el martes 20 en Mercavalencia y el viernes 23 de enero en la Lonja.

El concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero, ha subrayado la importancia de realizar simulacros de forma periódica y de invertir en los medios necesarios "para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía"

El edil ha destacado que estos ejercicios permiten "poner a prueba los protocolos, detectar posibles mejoras y anticiparse a situaciones de riesgo antes de que se produzcan".

En palabras de Caballero, "el último año nos ha demostrado que los riesgos pueden ser cambiantes y que las emergencias no siempre responden a escenarios previsibles".

"Por eso es fundamental probarnos a nosotros mismos en situaciones complejas y diversas: la preparación es siempre la mejor manera de estar preparados", ha agregado.

Los simulacros contemplarán la activación del Puesto de Mando Avanzado, la coordinación de los distintos equipos de intervención y el seguimiento de las operaciones en función de la evolución del supuesto incendio, teniendo en cuenta las condiciones del entorno, la tipología de la infraestructura y las circunstancias concretas de cada escenario.

Asimismo, se trabajará en la integración operativa de la unidad de drones, una herramienta clave para la evaluación en tiempo real y la toma de decisiones.

"El Cuerpo de Bomberos de Valencia mantiene una formación constante y especializada, realizando simulacros en infraestructuras de grandes dimensiones y edificios singulares de la ciudad, con el objetivo de someter al sistema a situaciones de máxima exigencia y garantizar su correcto funcionamiento en caso de emergencia real", ha explicado Caballero.

Simulacros

Durante el último año, Bomberos Valencia ha realizado diversos simulacros como el del parking de la plaza de la Reina para abordar los incendios de los vehículos eléctricos; el de un edificio de gran altura en el edificio Aqua; y el más reciente en La Torre con la instalación de avisos sonoros a la población.

En ese último ejercicio se pusieron en práctica las medidas de autoprotección difundidas por los servicios municipales en el marco del plan de formación ciudadana València + Segura.

Un vehículo de la Policía Local informa de una inundación durante el simulacro en La Torre (Valencia). Efe / Ana Escobar

Caballero ha recordado que los Bomberos de Valencia se han formado estos meses en estrategias de extinción de incendios con un sistema innovador al usar una maqueta a escala que reproduce diferentes puntos estratégicos de la ciudad, como edificios históricos o turísticos.

Este sistema permite a los responsables de los servicios de emergencias analizar de manera global cualquier incidente, valorando de forma conjunta los recursos necesarios, los elementos de protección y la estrategia integral más adecuada para cada situación y ofrecer "una respuesta rápida y eficaz" ante cualquier emergencia.

Por último, el concejal de Emergencias ha asegurado que el compromiso municipal con la formación de los servicios de emergencias "es una prioridad": "Contar con profesionales mejor formados y con más y mejores recursos repercute directamente en la protección de la ciudadanía".