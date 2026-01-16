Valencia acusa a Óscar Puente de "persecución política" por querer "quitar sin justificación 20M de ayudas de la UE"

El Ayuntamiento de Valencia acusó este viernes al Gobierno central de "persecución política" por denegar la prórroga solicitada para la ejecución de 13 proyectos financiados con fondos europeos.

Esta ampliación del plazo evitaría devolver los 20 millones de estas ayudas, por lo que el Consistorio que dirige María José Catalá iniciará acciones judiciales contra la decisión del Ministerio.

El concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, señaló directamente al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que acusó de "matonismo" por "querer quitar ayudas a Valencia sin justificarlo".

En este sentido, explicó que se trata de un paquete de ayudas de 13 proyectos de movilidad y urbanismo, con un presupuesto total de casi 20 millones de euros, del que quedan por ejecutar 3 millones.

De ellos, solo quedarían, según detalló, por concluir una parte de las obras de la Avenida de Pérez Galdós y Giorgeta y unos tramos de carriles bici en las calles Gaspar Aguilar y San Vicente.

Concretamente, de la reforma de Pérez Galdós, el Ayuntamiento ha ejecutado el 85% del presupuesto. Quedan 1,8 millones de los 8 totales. Respecto a los carriles bici, la ejecución ronda el 75%.

"Motivos políticos"

Carbonell denunció que la actuación Puente y su resolución responde a "motivos políticos y no técnicos" y le acusó de no aplicar los mismos criterios que otros ministerios, como Hacienda o Transición Ecológica, que sí han ampliado plazos teniendo en cuenta los retrasos derivados de la Dana.

Además, el concejal afirmó que la resolución del Ejecutivo central que ha llegado al Ayuntamiento cita artículos que no se corresponden con la convocatoria de las ayudas europeas aplicable a este caso que, según aseguró es la del año 2022.

En esta línea, denunció también que no se haya aportado el informe técnico sobre el que se deniega la prórroga.

"El Ministerio de Transportes se contradice consigo mismo porque en el mismo paquete de ayudas (convocatoria de 2022) sí que concedió prórrogas de 12 meses para determinados carriles bici que ahora deniega", criticó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

Por otra parte, el edil del PP aseguró que los proyectos sobre los que el Gobierno de Pedro Sánchez amenaza con retirar las ayudas europeas "estuvieron casi dos años paralizados en los cajones del anterior gobierno municipal".

Por último, Carbonell explicó que este paquete de ayudas de la Unión Europea no está sujeto a que esté aprobada la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).