El solar de la estación de autobuses de Valencia permitirá construir cientos de viviendas y nuevos jardines

El futuro traslado de la estación de autobuses de Valencia a las afueras de la ciudad dejará libre un solar de más de 20.000 metros cuadrados en una zona muy cotizada de la capital.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, se baraja como uso principal de este suelo su venta para la construcción de nuevas viviendas, aunque reservando un espacio para pisos de promoción pública y nuevos equipamientos para el barrio, como jardines y parques.

La estación está situada en la calle Menéndez Pidal, en el barrio de Campanar, junto al centro comercial Nuevo Centro y frente al cauce del Turia. Se trata de un enclave privilegiado donde el metro cuadrado para la compra de vivienda supera los 3.500 euros, según los últimos datos del portal web Idealista.

Fuentes de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento coincidieron en señalar que, en cualquier caso, el proyecto de cambiar la ubicación de la terminal está todavía en una fase muy inicial, por lo que no será una realidad durante esta legislatura.

El objetivo de ambas instituciones es encontrar un nuevo lugar menos céntrico y descongestionar el tráfico de la ciudad, a la que acceden diariamente casi 600.000 vehículos.

La decisión que ha adoptado ya la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio es paralizar el proyecto de reforma integral que se había planteado para la terminal, al entender que esa inversión carece de sentido en estos momentos.

"Estamos en ello"

La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, explicó este lunes que existe un acuerdo con la Generalitat para reubicar esta infraestructura en un nuevo lugar que disponga de buenas conexiones y que pueda alojar unas instalaciones más modernas.

"Estamos en ello", aseguró durante una visita a las obras de una promoción de viviendas de alquiler asequible. "Queremos hacer una estación de autobuses moderna, en un lugar adecuado y que cumpla con el objetivo que tiene que cumplir, que es transporte público, pero en condiciones de calidad", añadió.

En esta línea, Catalá explicó que el siguiente paso es trabajar en la disposición de las parcelas y en cómo se podría trasladar el servicio.

La estación de autobuses de Valencia Jorge Gil / Europa Press

La idea inicial del Consistorio era situar el intercambiador de autobuses en la zona de Empalme, estación de metro y tranvía, pero fuentes de la Generalitat precisaron que se está estudiando esta opción junto a muchas otras.

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, señaló este jueves que la nueva estación de autobuses debe ser "más funcional, mejorar la intermodalidad y así garantizar un mejor flujo".

El responsable autonómico indicó que su departamento está trabajando "de la mano del Ayuntamiento" para determinar "la mejor" ubicación posible.

"Ahí vamos trabajando con el Ayuntamiento", insistió. El conseller comentó que los representantes de esta administración local "llevan un poco la línea directora" de esta propuesta porque "son los principales interesados en atinar con la ubicación" más adecuada, pero ha reiterado que se va "de la mano".

Preguntado por si se descarta que una nueva estación de autobuses esté en el término municipal de Valencia, respondió que "ni se descarta, ni se confirma nada".

Distintos planes

La reubicación de la estación que se plantea en estos momentos no es la primera propuesta que se formula sobre esta infraestructura. Es un edificio inaugurado en los años 70 del pasado siglo, que presenta deficiencias y cuya mejora es una demanda vecinal desde hace años.

El Consell anterior, liderado por el PSOE, presentó en 2022 un plan de movilidad metropolitano que proponía un traslado en sentido contrario al actual. Abogaba por moverla a un lugar más céntrico para mejorar la conexión de los autobuses de largo recorrido con otras redes de transporte.

Se barajó la Estación de Joaquín Sorolla, que presta los servicios de alta velocidad ferroviaria, o la futura Estación Central, un proyecto previsto en el largo plazo.

Sobre el actual edificio ha habido actuaciones de acondicionamiento puntuales, pero no una gran obra de remodelación.