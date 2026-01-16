La jueza de la dana no puede acceder a los wasaps de Cuenca: "Hice lo que haría cualquiera con su teléfono de empresa"

No ha sido posible recuperar los mensajes de José Manuel Cuenca. La prueba pericial practicada sobre el teléfono del exfeje de gabinete del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha concluido sin poder rescatar sus comunicaciones durante el día de la dana.

Ante la imposibilidad de acceder a ellos, el testigo ha accedido a que la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas, los pida a Meta Platforms, firma propietaria de la aplicación de mensajería.

La jueza ha citado este viernes a Cuenca, por cuarta vez, para que aportase la tarjeta SIM del teléfono que utiliza actualmente, para insertarla en el que usó durante la dana y ver si era posible acceder y cotejar los mensajes que intercambió aquella jornada.

Para esta pericial ha sido necesaria la presencia de un técnico de la Dirección General de Tecnología de la Generalitat, que ha aportado el terminal que Cuenca usó aquella jornada, y que él mismo devolvió reseteado, es decir, con los datos borrados, tras dejar el cargo.

Según han informado fuentes personadas en esta causa, la operación ha sido infructuosa y ahora, tras obtener el permiso de Cuenca, se tratará de recabar esa información a través de la firma propietaria de la aplicación de mensajería.

La jueza solicitó a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana verificar si era posible recuperar las comunicaciones de Cuenca tras recibir un informe de la DGTIC de que el terminal devuelto había sido reseteado.

La magistrada buscaba conocer si resultaba factible la recuperación de los mensajes de WhatsApp intercambiados el 29 de octubre de 2024 entre Cuenca y el 'expresident' de la Generalitat y, en caso de que fuera posible, que no los eliminara.

Por su parte, Cuenca ha declarado ante los medios de comunicación que "nunca borró los mensajes". "Cuando abandonan una empresa, restablecen el móvil y lo entregan tal y como estaba", ha asegurado. "Hice lo que haría cualquiera con su móvil de empresa".

"En un cambio de portabilidad se perdió información, yo cambié de un móvil a otro", ha declarado. En cuanto al contenido de esos mensajes, Cuenca ha expresado que "informó al president" en esos mensajes.

Declaración de Cuenca

En la segunda declaración de Cuenca en el juzgado, que tuvo lugar el 12 de diciembre, el ex jefe de gabinete negó haber dado algún tipo de instrucción a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, de parte del expresident el 29-O y aseguró que los WhatsApp que la investigada había aportado a la causa estaban "descontextualizados".

"A mí nadie me encomendó dar órdenes a nadie y menos a la consellera", declaró Cuenca, al que la jueza le pidió que aportara sus mensajes con Pradas, a lo que él contestó que no podía recuperarlos porque no tenía copia de seguridad en el teléfono.

Insistido por la magistrada sobre este aspecto, el testigo alegó que no iba a aportar su móvil para proteger su intimidad aunque, finalmente, admitió que se preguntara a la Generalitat si se podían recuperar los mensajes con Mazón y, en caso afirmativo, que se le interpelara a él por si daba su consentimiento para recabarlos.

Ante esta declaración y las peticiones de varias acusaciones, la jueza pidió a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana que informara de la posibilidad de recuperación de los mensajes.

Sin embargo, la DGTIC reveló que, tras el reseteo, el móvil tenía "la configuración de inicio del fabricante".