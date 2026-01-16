Confirmado: el Ayuntamiento de Valencia amplía hasta mayo el plazo para solicitar beneficios fiscales en la tasa de basuras

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes ampliar hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo para solicitar los beneficios fiscales contemplados en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basuras que implantó el Gobierno de España, con cumplimiento obligatorio.

Todavía no está aprobado definitivamente, ya que la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal se someterá a votación en el próximo Pleno del 27 de enero. Previsiblemente, con la mayoría de PP y Vox, el hemiciclo dará luz verde.

Con esta medida, las familias numerosas y con escasos recursos, y determinadas empresas y actividades económicas se podrán ver beneficiadas si solicitan estos beneficios fiscales.

"Se trata de una nueva tasa que desde el Gobierno municipal rechazamos, pero que nos hemos visto obligados a establecer por imposición del Gobierno de España, que con su ley de residuos impone a todos los Ayuntamientos una nueva tasa: el basurazo de Sánchez", ha señalado la concejal de Hacienda y Presupuestos.

"Al configurar la tasa como específica, diferenciada y no deficitaria, obliga a los Ayuntamientos a repercutir a los ciudadanos todos los costes del servicio de recogida y transporte de la basura, restringiendo como consecuencia el alcance de los beneficios fiscales", ha añadido.

Así, una vez aprobada por el Pleno del Ayuntamiento la modificación de la ordenanza, quedará ampliado hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo para solicitar beneficios fiscales para la tasa de 2025 y 2026.

Las familias numerosas -con tres o más hijos- podrán beneficiarse de una reducción del 30% para su vivienda habitual.

Las familias con escasos recursos también podrán optar a esta misma reducción en su vivienda habitual. Incluye a las unidades familiares cuyos ingresos no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) referido a 14 pagas.

Además, los usuarios que utilicen ecoparques al menos una vez al año podrán beneficiarse de una bonificación de 10 euros.

Las actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón "puerta a puerta" optarán de una bonificación de 50 euros.

Una del 10% tendrán las empresas de distribución alimentaria y restauración que tengan establecidos, en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan los residuos alimentarios de forma significativa y verificable (comedores sociales).

Asimismo, esta modificación contempla la no sujeción de actividades que tengan contratado gestor de residuos autorizado para la recogida de todas las fracciones que generen, acreditando que así es ante el Ayuntamiento.

La también Primera Teniente de Alcalde ha defendido que, con esta medida, el Ayuntamiento "posibilita que los vecinos y comerciantes de Valencia tengan la ocasión de pagar menos por el basurazo de Sánchez".

Ferrer San Segundo también ha indicado que se prevé un total de 440.510 recibos entre viviendas, comunidades de propietarios y actividades.

En el caso de las viviendas y comunidades de propietarios, se estima que el 47,3 % (189.594 de las 400.594) la cuota será de 39,14 €/año.

Además, considerando todos los tramos de tarifas contemplados en la ordenanza en función del consumo de agua, el recibo medio domiciliario ascenderá a 90,59 euros y el recibo medio de las actividades económicas a 243,02 euros.

De esta forma, ha recordado que "la situación sería bien diferente si la izquierda hubiese aceptado las enmiendas del Partido Popular que instaban a la supresión de totalidad de esta tasa o, al menos, la eliminación del carácter 'específico, diferenciado y no deficitario', así como la ampliación a 5 años del plazo para su implantación, en lugar de 3 que ha impuesto el basurazo exprés de Sánchez".

Desde la oposición, el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuán, ha denunciado que "Catalá ha disparado los impuestos en la ciudad desde que llegó".

"Cada valenciano pagará más de 100 euros por la nueva tasa de basuras que ha impuesto sin ningún tipo de compensación en función de la renta. Es decir, que pagarán igual una familia del centro de la ciudad que otra de Orriols o Benicalap", ha indicado.

Cabe destacar que se trata de una normativa estatal de obligado cumplimiento, emitida desde el Gobierno de España en cumplimiento de una directiva europea.