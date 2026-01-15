Patronal y sindicatos valencianos ponen reparos al nuevo modelo de financiación del Gobierno y ERC

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y los sindicatos mayoritarios UGT-PV y CCOO-PV han valorado positivamente este jueves en un encuentro con la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, el nuevo modelo de financiación pactado entre el Gobierno y ERC, pero también han puesto algún que otro reparo.

Los agentes sociales han remitido un comunicado conjunto en el que, más allá de celebrar que se haya puesto sobre la mesa esta propuesta, piden mejoras como la puesta en marcha de un fondo de nivelación transitorio hasta que se apruebe de forma definitiva un nuevo modelo, así como que se incluya una mayor quita de la deuda autonómica.

"Tras analizar la propuesta de reforma, se advierte que no garantiza una solución definitiva a la infrafinanciación que arrastra la Comunitat Valenciana", sostienen sindicatos y patronal en el escrito.

En este sentido, reconocen que la inyección de 3.669 millones de euros más a la Comunitat Valenciana respecto a lo asignado con el sistema actual permitiría mejoras "sustanciales de los recursos disponibles, condición necesaria para reforzar el estado del bienestar, los servicios públicos y para apoyar de manera más eficaz al tejido productivo valenciano".

Sin embargo, añaden que el nuevo modelo "debe ser perfeccionado para cumplir plenamente su objetivo de equidad y justicia con la Comunitat Valenciana". "Hacemos nuestras las consideraciones formuladas por la Comisión de Expertos y señalamos dos cuestiones clave que deben abordarse en el proceso de negociación", continúa el comunicado.

Mencionan así la necesidad de crear "un Fondo de Nivelación Transitorio, con recursos adicionales para las autonomías infrafinanciadas como la valenciana" para evitar que se "perpetúe la desigualdad" y que se "afronte de manera decidida el saneamiento de la deuda, reclamando la condonación de parte de la deuda histórica generada por años de infrafinanciación".

De no contemplar esta última medida, exponen, "una parte relevante de los nuevos recursos deberá destinarse al pago de intereses derivados de un sistema injusto, en lugar de orientarse a la inversión productiva y a la mejora de los servicios públicos".

Llamamiento a los partidos

UGT, CCOO y la CEV hacen además un llamamiento a todas las formaciones políticas para que "abandonen posiciones maximalistas" y "asuman un ejercicio de responsabilidad dada la magnitud del reto y sus implicaciones para la cohesión social y el desarrollo económico".

"Es el momento de practicar una política útil y realista, anteponiendo el interés general y el bienestar de la ciudadanía al rédito partidista.

En este sentido, el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha reconocido que la forma en la que se dio a conocer la propuesta de un nuevo modelo de financiación "no fue la mejor". Sin embargo, junto a los sindicatos, la patronal cree que se debe producir ahora un debate "sereno" para tratar de mejorar la propuesta.

"El marco parlamentario y el diálogo con las comunidades autónomas deben servir para perfeccionar el sistema y alcanzar consensos que, desde la solidaridad interterritorial, garanticen a todas las autonomías el trato justo y equitativo que la sociedad y su economía necesitan", sigue el comunicado tras reclamar que se reconozca la singularidad de la Comunitat Valenciana.

"Cualquier reforma que no garantice, desde su entrada en vigor, una financiación que nos sitúe en la media por habitante ajustado, consolida las desigualdades que lastran la competitividad económica, la cohesión social y la calidad de los servicios públicos en la Comunitat Valenciana", zanjan los agentes sociales.