El barrio de moda de Valencia que hace 20 años "no era nada" y ahora "todos quieren": "Se ha consolidado en tiempo récord"

En Valencia es difícil encontrar un lugar en el que los servicios, la oferta de ocio y la vivienda no sean de calidad. Sin embargo, la ubicación de algunos espacios de la ciudad se ha revalorizado en los últimos años.

Muchos de ellos han llegado a convertirse en los barrios de moda de Valencia, cada uno con sus atractivos. Sin embargo, hay uno de ellos que, para los expertos inmobiliarios, sobresale por encima del resto.

Para Álvaro Ruiz, agente inmobiliario, "ni el centro histórico ni Ruzafa" son los barrios de moda de Valencia. "Este barrio hace 20 años no era nada y hoy lo quieren todos", asegura en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Se trata de Penya-Roja, un barrio que "se ha consolidado en tiempo récord". "Fincas modernas, servicios y calidad de vida", asegura el experto inmobiliario.

Sin embargo, explica que el precio en esta zona también se encuentra muy elevado dado el gran número de personas que en los últimos años han decidido trasladarse hacia ese espacio y la puesta en marcha de servicios nuevos.

Pese a ese incremento que hace que el metro cuadrado "ronde los 5.000 euros", Álvaro asegura que "se están pagando". "Lo curioso es, no solo el precio, sino la velocidad", resalta.

"Mientras otros barrios tardan décadas, Penya-Roja se ha consolidado en menos de 20 años", apunta.

Un crecimiento que, ahora, se vislumbra en los altos precios y la compra de viviendas en esta zona que se encuentra al lado de uno de los pulmones de la ciudad

Penya-Roja

Penya-Roja es un barrio moderno de Valencia, situado en el distrito de Camins al Grau, al sureste de la ciudad y junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El barrio cuenta con muchos servicios: supermercados, colegios, gimnasios, restaurantes y centros comerciales como Aqua Multiespacio, además de zonas verdes amplias junto al antiguo cauce del Turia.

La conectividad es buena, con varias líneas de autobús y estaciones de metro cercanas que facilitan llegar al centro y a la playa de la Malvarrosa en pocos minutos.

Mucha gente elige Penya-Roja por su ambiente seguro, moderno y tranquilo, perfecto para familias, profesionales y expatriados, con edificios nuevos, espacios amplios y proximidad a servicios urbanos.

Y es que el barrio se encuentra en una zona muy próxima a los Jardines del Turia, ideal para pasear o hacer deporte, y a pocos minutos en transporte o bici del centro histórico de Valencia.

Además, su ubicación pegada al Turia y a grandes puntos culturales como el Oceanogràfic y el Museo de las Ciencias la hace especialmente atractiva para quienes buscan calidad de vida.