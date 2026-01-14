Un alto cargo de Presidencia mandó a Mazón las ayudas para Utiel a las 19:20. "Bien preparado", contestó a las 20:13

Carlos Mazón, junto al que fuera su equipo de Presidencia; al fondo, Cayetano García. GVA

El exsecretario autonómico de Presidencia Cayetano García -actual secretario autonómico de Economía- ha presentado al juzgado de la dana un acta notarial con las conversaciones que mantuvo el día de la tragedia con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y con el jefe de Gabinete de este último, José Manuel Cuenca.

El primer wasap que García mandó a Mazón fue a las 19:20 con un decreto de ayudas para Utiel por la dana. "Hola. Tenemos ya preparado esto", le informa.

A continuación, le enumera el esquema de subvenciones: daños materiales por hogar, por negocio, en terrenos agrícolas y daños personales.

Las ayudas máximas eran de 5.000 euros por vivienda o negocio afectado y 15.000 a los municipios afectados.

García le hace un apunte de comparación: "En la anterior dana de 2019 el Botànic (en referencia al Gobierno del PSPV y Compromís) dio 4.500 por vivienda y 10.000 a los municipios afectados".

"Va a haber que ver qué cantidad final porque va a haber un huevo de afectados. 15 millones de euros llegaría a 3.000 viviendas", le añade. "Bien preparado. Luego vemos", le respondió Mazón a las 20:13, dos minutos después del Es-Alert.

Captura de la conversación entre Cayetano García y Carlos Mazón. EE

En aquellos momentos -las 20:13- el presidente de la Generalitat estaba desplazándose al Cecopi tras la comida con la periodista Maribel Vilaplana. Llegó a las 20:28.

García le contesta: "Ha llegado alerta a los móviles". "Sí", le dice Mazón. "¿Necesitas que vaya a algún lado?", le pregunta a las 20:15. "No", le responde el presidente.

Mensajes entre Cayetano García y Carlos Mazón. EE

Los mensajes aportados por García incluyen los intercambiados con José Manuel Cuenca, que se encontraba atrapado en un taxi de vuelta a Valencia desde Xàtiva. Son comunicaciones posteriores al envío de la alerta y bien entrada la noche.

Wasaps entre Cayetano García y José Manuel Cuenca tras el envío de la alerta. EE

El acta notarial incluye igualmente que el que fuera secretario autonómico de Presidencia no intercambió ningún wasap con la entonces consellera Salomé Pradas.