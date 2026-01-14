Un alto cargo de Presidencia mandó a Mazón las ayudas para Utiel a las 19:20. "Bien preparado", contestó a las 20:13
Cayetano García aporta al juzgado los mensajes con el expresidente de la Generalitat, al que advirtió de que iba a haber "un huevo de afectados" en Utiel.
El exsecretario autonómico de Presidencia Cayetano García -actual secretario autonómico de Economía- ha presentado al juzgado de la dana un acta notarial con las conversaciones que mantuvo el día de la tragedia con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y con el jefe de Gabinete de este último, José Manuel Cuenca.
El primer wasap que García mandó a Mazón fue a las 19:20 con un decreto de ayudas para Utiel por la dana. "Hola. Tenemos ya preparado esto", le informa.
A continuación, le enumera el esquema de subvenciones: daños materiales por hogar, por negocio, en terrenos agrícolas y daños personales.
Las ayudas máximas eran de 5.000 euros por vivienda o negocio afectado y 15.000 a los municipios afectados.
García le hace un apunte de comparación: "En la anterior dana de 2019 el Botànic (en referencia al Gobierno del PSPV y Compromís) dio 4.500 por vivienda y 10.000 a los municipios afectados".
"Va a haber que ver qué cantidad final porque va a haber un huevo de afectados. 15 millones de euros llegaría a 3.000 viviendas", le añade. "Bien preparado. Luego vemos", le respondió Mazón a las 20:13, dos minutos después del Es-Alert.
En aquellos momentos -las 20:13- el presidente de la Generalitat estaba desplazándose al Cecopi tras la comida con la periodista Maribel Vilaplana. Llegó a las 20:28.
García le contesta: "Ha llegado alerta a los móviles". "Sí", le dice Mazón. "¿Necesitas que vaya a algún lado?", le pregunta a las 20:15. "No", le responde el presidente.
Los mensajes aportados por García incluyen los intercambiados con José Manuel Cuenca, que se encontraba atrapado en un taxi de vuelta a Valencia desde Xàtiva. Son comunicaciones posteriores al envío de la alerta y bien entrada la noche.
El acta notarial incluye igualmente que el que fuera secretario autonómico de Presidencia no intercambió ningún wasap con la entonces consellera Salomé Pradas.