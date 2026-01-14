La Policía Nacional investiga el posible suicidio de un niño de 9 años que cayó de un séptimo piso en Sagunto en Nochebuena

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de un niño de 9 años que podría haberse quitado la vida tras precipitarse desde un séptimo piso en Sagunto la madrugada del día de Navidad, tal y como ha podido confirmar este diario.

La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) se ha hecho cargo de la investigación, que sigue abierta. Por el momento, se descarta que fuera víctima de acoso escolar, aunque se desconoce si sufría otro tipo de delito o si alguien le había incitado a través de redes sociales.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el menor no es vecino de Sagunto pese a que los hechos habrían ocurrido en este municipio.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Brigada Local de Policía Científica, que tomó muestras del lugar, la Policía Nacional y un equipo médico.

Una vez realizaron las labores de inspección ocular y comprobaron que el pequeño había fallecido, se puso en marcha el protocolo y se dio aviso al juzgado y al forense de guardia, tal y como avanzó el diario Levante-EMV.

El cuerpo sin vida del menor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se le practicó la autopsia. El resultado del informe forense confirmará si fue una acción voluntaria o accidental, una vez descartado cualquier indicio de criminalidad.

Teléfono 024

El Ministerio de Sanidad y entidades sociales, como Cruz Roja o la Confederación Salud Mental España, tienen en marcha el teléfono 024 de prevención contra el suicidio.

Es un número gratuito que está disponible 24 horas todos los días del año y formado por personal cualificado.

La línea 024 no pretende reemplazar ni ser alternativa a la consulta presencial con un profesional sanitario cuando sea necesaria.

