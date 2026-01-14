El jefe del operativo de la dana ve "incomprensible" el retraso de dos horas en el Es-Alert y afirma que no se habló del Poyo

José Miguel Basset, jefe del operativo de la emergencia el día de la dana y jefe del Consorcio Provincial de Bomberos -actualmente jubilado- ha tachado este miércoles de "incomprensible" el retraso de dos horas en el envío del Es-Alert.

Basset, que ha comparecido ante la jueza de la dana -en una de las testificales más relevantes de la causa-, era uno de los técnicos principales que aquella tarde estaba en el Cecopi junto al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

Según ha explicado a la magistrada, hubo un mensaje "consensuado" en el seno del Cecopi a las 18:13 horas. Era el que llevaba el texto de "permanezcan en sus domicilios". En la práctica, un confinamiento. La alerta definitiva se mandó a las 20:11 y únicamente llevaba la orden de evitar desplazamientos.

Basset ha relatado de manera cronológica todo lo sucedido en la reunión de aquel día, al igual que el resto de comparecientes. Una declaración que entra en algunas contradicciones con las de otros testigos anteriores en determinados puntos.

De acuerdo con el jefe de los bomberos, la primera vez que se planteó un Es-Alert en el Cecopi fue sobre las 17:30 horas, cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) alertó del riesgo de colapso de la presa de Forata.

Unas palabras que difieren -y así se lo ha hecho ver la jueza- de lo que testificó Jorge Suárez, quien afirmó que el primer planteamiento de una alerta llegó a las 17:15 para las personas atrapadas en Utiel-Requena, aunque no sabe si se empleó ese nombre.

Una situación que cambió pasadas las 17:30, cuando la CHJ avisó de Forata y se estudiaba un medio de aviso a la población de aguas abajo de la presa. De acuerdo con Suárez, a las 17:45 él propuso ese primer mensaje de recomendar subir a zonas altas. Aquel sobre el que, dijo, no encontró apoyo de los presentes y que Basset consideró que generaba alarmismo.

El jefe del operativo de la emergencia ha tratado de aclarar este punto. Según ha indicado, él desde el primer momento sabía que se estaba hablando de un Es-Alert en el Cecopi porque es el único medio de mensaje masivo a la población de un área.

Ahí, ha reconocido, le trasladó a Suárez la necesidad de "ajustar el mensaje" para que sonara "mejor" o no fuera "tan alarmista". Momento en el que le propuso hablar con un "especialista en comunicación".

Esa "discusión", sin embargo, ha asegurado que no fue prolongada en el tiempo. "Se propuso una segunda versión del mensaje con lo de mantenerse en los domicilios y seguir los canales oficiales ante la situación de fuertes lluvias. Parece que convenció más y se dio por válida. A las 18.13 abrí mi portátil para hacer una redacción para acompasarlo a lo que decía Jorge y se lo pasé para que lo lanzara", ha detallado.

Ese texto, ha remarcado, lo redactó él en su ordenador personal en un word y lo hizo "con la intención de facilitar". A partir de entonces, ha incidido, no supo nada más.

"Después de eso se pidió un receso en el Cecopi, consellera y Suárez empezaron a entrar y salir y entendí que estaban ajustando el texto o traduciéndolo a otros idiomas. Hubo un parón y ya no participé en nada más", ha precisado.

"¿Con lo de permnezcan en sus domicilios hubo objeciones? ¿Se entendió como confinamiento?", le ha cuestionado la jueza. "En la mesa del Cecopi no. La respuesta era clara, estábamos amparados ante la situación emergencia", ha respondido Basset.

Suárez, por contra, sí remarcó que en el seno de la reunión se manifestaron objeciones jurídicas a partir de las 19:00, cuando se retomó la conexión.

Un debate que, paralelamente, ha acabado salpicando al propio Carlos Mazón. La magistrada trató de averiguar en el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca el pasado lunes si el jefe de Gabinete del que fuera presidente de la Generalitat dio órdenes a Pradas de descartar el confinamiento como intermediario del propio Mazón. Éste lo negó rotundamente.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.