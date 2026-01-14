El jefe de los Bomberos dice que no supo que fueron movilizados para vigilar el Poyo y se enteró de la retirada días después

El jefe de los Bomberos durante la dana, José Miguel Basset, en los juzgados de Catarroja. Jorge Gil / EP

El juzgado de Catarroja encargado de la causa de la dana ha acogido este miércoles una de las declaraciones clave de los técnicos: la de José Miguel Basset, el jefe de los bomberos, quien ha acudido en calidad de testigo.

Según ha asegurado a preguntas de la jueza, él fue "ajeno" a la petición de movilización de los bomberos en el barranco del Poyo en el mediodía del 29 de octubre de 2024.

En el momento en el que llegó la solicitud, ha precisado, no estaba en su despacho y tampoco se le "notificó".

Aquel día, la alerta hidrológica en el barranco del Poyo se decretó a las 12:20 horas tras el aviso de remitido por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) al Centro de Coordinación de Emergencias a las 12:06 horas.

Emergencias pidió el despliegue de los bomberos en esa zona para vigilar el caudal. Se retiraron antes de las 15:00 en una de las decisiones más polémicas de aquella jornada.

Basset ha señalado que tampoco supo de esa retirada y que se enteró días después.

"El centro comunicaciones es autónomo para recibir aviso, movilizar, hacer el seguimiento y ordenar la retirada. Todo lo resuelve el oficial de guardia. Yo no sabía que se había solicitado, pero es habitual que lo pidan. Y tampoco tuve conocimiento de que a determinada hora se retiraron. Lo averigüé unos días después por la prensa", ha afirmado.

La escala de Cheste

"Estando en el Centro de Coordinación de Emergencias el personal de intervención pasados los días, alguien de prensa de la Generalitat pregunta que qué había pasado con la retirada de los bomberos forestales del Poyo. Yo ahí no sabía nada", ha admitido.

"Luego, con la autorización de la revisión del Coordcom -el sistema de comunicación interno de emergencias-, comprobé las horas y las conversaciones entra la Central de Comunicaciones y las dos unidades desplazas. Consulté con Antonio Mira (el oficial de guardia) qué había ocurrido", ha explicado.

"¿Y que le dijo?", le ha preguntado la jueza. "Que se habían retirado. Que coincidió con la hora de comer (de ahí mi desafortunado comentario) y que, atendiendo a las dos mediciones hechas y que habían vuelto a medir en Poyo, no dicen nada de la de Cheste y dicen que el nivel había bajado a 40 cm", ha incidido.

La magistrada le ha repreguntado sobre Cheste. "¿No anotaron nada? ¿No vieron caudal?". "No sé que ocurre ahí. Todas las comunicaciones con las unidades forestales se graban y se registran en el Coordcom. Tras revisarlas desde su movilización hasta que regresan nunca cantan el nivel de la escala de Cheste y oí todas las conversaciones", ha destacado Basset.

"Y piden instrucciones tras haber bajado a 40cm. El operador les dice que consulta con los mandos y al cabo de tiempo les contesta que se retiren. Eso lo hace el sargento coordinador", ha añadido.

Según ha relatado Basset, aquel día comenzó la jornada en la central de bomberos (no en la de comunicaciones, donde se gestiona la petición de movilizaciones).

"Yo estaba siguiendo la emergencia desde las 6:45 con los primeros rescates desde mi despacho. En el sistema webclient tenemos acceso al Coordcom y a las peticiones concretas. Las 3.000 y pico que llegan desde la sala 112 para atender servicios entre el día 29 y el día 30 no todas pasan por mi mano", ha precisado.

"Cuando se realizó esa petición del Poyo, al igual que otros muchos servicios entre las 12 y las 14 horas, yo no estaba ni en mi despacho", ha indicado.

"Sabía de servicios y había rescates ya muy complicados en la zona de la Ribera Alta. A las 11 ya había unos 50 servicios. Se desarrollaba todo dentro del marco habitual, barrancos sobre caudal, vehículos arrastrados. La Sala del Centro de Comunicaciones tiene autonomía y va gestionando, no se me comunica todo", ha insistido.

Convocatoria del Cecopi

"Sobre las 14:30 recibí la llamada del alcalde de Utiel informándome de una situación grave con gente ahogándose y solicita la UME. Le digo que no está en mi mano movilizar eso y que llame a Jorge Suárez (subdirector de Emergencias) para que lo haga a la consellera (Salomé Pradas). Que yo haría lo posible para agilizar, pero que haga el trámite", ha comentado.

A continuación, llamó a Suárez y le dijo que sí que se iba a movilizar la UME y que fuera a Centro de Coordinación de Emergencias porque iban a montar el Cecopi por Utiel.

Basset, ha proseguido, llegó al Cecopi sobre las 15:00 horas porque pensaba que se iba a convocar "de manera inmediata y no a las 17:00".

Mientras, desde allí, intentó movilizar al helicóptero para "ver si podía acercarse a Utiel a los rescates" debido a que "por tierra no podían llegar al sitio por desbordamientos".

La jueza le ha cuestionado sobre si ni Jorge Suárez, ni Salomé Pradas ni Emilio Argüeso le dijeron nada de la movilización de los bomberos forestales en el Cecopi. Todos ellos lo sabían, "No, no me dijeron nada. Ni nadie me preguntó si se habían movilizado ni nada. Nadie comentó nada de es ni se habló en el Cecopi", ha remarcado.