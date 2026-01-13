Natalia (40), sobre su tercer embarazo: "Me quedan horas para dar a luz y sigo trabajando hasta romper aguas"

Natalia Olmo es madre, valenciana y emprendedora. En ese orden o en otro, da igual, porque a todo le da la misma importancia.

Tiene 40 años, y a pocas horas de dar a luz por tercera vez, sigue teniendo las cosas muy claras: "Sigo trabajando hasta romper aguas".

Así lo asegura a través de un vídeo en redes sociales, en el que busca enseñar la maternidad desde su punto de vista. Según ella, "la maternidad, el trabajo y los negocios son perfectamente compatibles". "Lo defenderé hasta la saciedad", asegura.

La valenciana se enfrenta este 2026 a su tercer parto. Gracias a la tranquilidad que le da su experiencia previa, ha decidido compartir a través de las redes sociales un vídeo donde cuenta cómo se siente.

"Estoy haciendo este vídeo cuando me quedan horas, o quizás días, para dar a luz", dice Natalia al comienzo del vídeo. Y añade: "En general, la gente flipa cuando ve que mi vida no ha parado".

Natalia es emprendedora, tiene su propia marca de cosmética natural, y además participa en un podcast. Así, asegura que sigue activa hasta momentos antes de dar a luz por dos razones.

"Lo hago porque escucho bastante a mi cuerpo, que es lo primero que hay que hacer", subraya. Precisamente por esta razón, dice, es por lo que sigue activa: "Si me encuentro muy mal tengo que descansar, pero si me encuentro bien y con fuerzas, creo que es mejor acometer un parto desde la fuerza".

Tiene sus ideas muy claras: "Estar embarazada no es estar enferma". "Es llevar vida, y son cosas diferentes", destaca Natalia.

El segundo motivo por el que esta madre valenciana continúa trabajando antes de dar a luz es todavía más sencillo: ama su trabajo. "A mí realmente me gusta mucho lo que hago", explica.

De hecho, gracias a esta inusual decisión, Natalia puede contar alguna anécdota: "Hay personas que con cautela te dicen 'no sé si podrás responderme' o 'no sé si te encuentras en condiciones' y yo estoy bien".

"Tengo mis ratos, pero yo pretendo estar activa hasta el último momento, como he hecho con mis otros pequeñajos", asegura.

De esta forma, Natalia lanza un mensaje, contundente: "Ser mamá o estar gestando no es incompatible con estar trabajando, llevar tu proyecto y estar activa".

Defiende su posición, aunque respeta a quienes tienen otros puntos de vista. "Cada uno somos de un modo y este es el mío", explica Natalia.

"¿Durante el embarazo debo quedar apartada del mundo laboral? No, a no ser que haya una razón médica para ello o tu puesto ponga en peligro al bebé", subraya.



Y añade: "Quienes me conocéis, sabéis que soy muy práctica. Y aquí me tenéis, me sigo poniendo videollamadas porque la vida no para". "Si rompo aguas, avisaré a las personas con las que supuestamente me tenga que reunir porque ahí sí, señores, mi foco estará en otro lugar", destaca.