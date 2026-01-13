Los expertos valencianos piden que la financiación incluya la condonación de la deuda y el fondo de nivelación

El secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó; el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira; y el director general del Ivie, Francisco Pérez. José Cuéllar / Corts

El Comité de Expertos en financiación autonómica que asesora a la Generalitat considera razonable, en términos generales, la última propuesta de reforma del sistema pactada entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras (ERC). Así, entienden que mejora la situación de la Comunitat Valenciana, pero muestran sus reservas por las cuestiones que no incluye.

Y son, precisamente, las exigencias que han manifestado habitualmente: un fondo de nivelación transitorio y la condonación de la deuda asociada a la infrafinanciación.

El presidente de la comisión de expertos sobre financiación y director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Francisco Pérez, se ha expresado en estos términos tras reunirse en Les Corts con el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y con los grupos parlamentarios.

El experto ha insistido en que trabajan con estimaciones de datos de lo que supone, en la práctica, la propuesta del Gobierno, la cual no conocen todavía al detalle.

La autonomía valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones de euros. Pero queda por ver la cifra de financiación por habitante con este nuevo sistema y en qué posición del ranking nacional queda la Comunitat.

Pérez ha señalado que no tienen hecho el cálculo exacto, pero que habría una "significativa aproximación a la media nacional". Algo que no quiere decir, entonces, que se alcance. "Se quedaría muy cerca", ha dicho.



Pérez ha mostrado prudencia con la propuesta, que será presentada este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De hecho, ha afeado al Gobierno la "falta de transparencia" por no facilitar la información al detalle.

"Recursos muy importantes"

Sí ha reconocido que el planteamiento "aborda el conjunto de problemas de los que llevan años advirtiendo los expertos valencianos" y "pone recursos muy importantes sobre la mesa para las comunidades infrafinanciadas".

También, ha comentado, incluye una distribución de recursos en base a población ajustada y "una voluntad de que las diferencias entre las autonomías se reduzcan sustancialmente".

"Esto nos parece positivo y nos aleja de otro camino que nos parecía peligroso: que hubiera una generalización de un sistema que genera desigualdades muy importantes, que sería el cupo", ha considerado Pérez.

En esta línea, ha celebrado que los 20.975 millones que piensa repartir el Gobierno lleguen más a unas autonomías que a otras para corregir desigualdades, así como que haya un "refuerzo de la descentralización tributaria" con el aumento de los porcentajes de cesión de IVA y del IRPF.

Los 'peros'

Pese a todo ello, el economista ha hecho hincapié en la condonación de la deuda y el fondo de nivelación. Dos cuestiones que, a su juicio, tienen que acompañar al nuevo sistema de financiación.

Si no se reduce el endeudamiento de la Comunitat con esa condonación, ha advertido, "al día siguiente de la aprobación de un modelo seguiremos caminando con esa mochila derivada de lo que ha sucedido en el pasado".

Al mismo tiempo, dado que el Gobierno plantea que la reforma entre en vigor el próximo año, ve necesario un fondo transitorio de nivelación para 2026, ejercicio en el que "seguimos estando donde estábamos, con una infrafinanciación y un déficit muy elevado".

Así, y aunque ha señalado que la propuesta supone un volumen "sustancial" de dinero para las arcas valencianas, ha pedido que esos recursos también sirvan tanto para la reducción del déficit, que está "muy alejado de los objetivos que tienen todas las comunidades", como para "una mejora de las políticas de gasto de la Generalitat".

Por otro lado, sobre el anteproyecto de ley que aprobó el mes pasado el Gobierno para condonar una parte de la deuda autonómica –la Comunitat sería la tercera comunidad más beneficiada al asumir el Estado 11.210 millones de las arcas valencianas–, el director del Ivie ha indicado que "para resolver el problema de la Comunitat Valenciana, tendría que ser mucho más" la cantidad de recursos que se le 'perdonaran'.

Además, ha señalado que a los expertos no les "convencían" los criterios del Gobierno en esta condonación porque "debería haber sido proporcional a los dos tipos de infrafinanciación: colectiva (insuficiencia de recursos de todas las CCAA) y relativa (trato desigual a una comunidad)".