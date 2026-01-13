Confirmado por el Gobierno valenciano: la estación de autobuses de Valencia tendrá una ubicación "menos céntrica"

El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat valenciana están "de acuerdo en buscar un emplazamiento" nuevo para trasladar la estación de autobuses de la capital.

Así lo ha confirmado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha apuntado hacia un nuevo lugar que disponga de buenas conexiones con el resto de la red de transporte público y que pueda alojar unas instalaciones más modernas.

Por su parte, el Gobierno valenciano ha confirmado que con este cambio se pretende "no hacer llegar autobuses a esta tan céntrica ubicación en Valencia".

"Estamos en ello", afirmó este lunes la alcaldesa, durante una visita a las obras de construcción de una promoción de viviendas de alquiler asequible en La Punta.

Preguntada por si han hablado ambas administraciones sobre la estación de autobuses, si había un acuerdo en buscar un nuevo emplazamiento en vez de reformar y sobre el plazo en el que se trabajaría para este proyecto, Catalá se ha mostrado partidaria de "apostar por un traslado de la estación de autobuses y no por una reforma".

Además, ha confirmado que ha hablado de este asunto con el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

"Estamos de acuerdo en buscar un emplazamiento que tenga una comunicación con transporte público y que nos permita hacer una estación de autobuses moderna, en un lugar adecuado y que cumpla con el objetivo que tiene que cumplir, que es transporte público, pero en condiciones de calidad", ha explicado.

Asimismo, Catalá ha puesto en valor que este traslado permitiría aprovechar el espacio que actualmente ocupa la estación en el barrio de Tendetes "para que lo ganen los vecinos y para regenerar toda una zona de la ciudad que merece una inversión importante".

En cualquier caso, la alcaldesa ha puntualizado que se trata de un proyecto que ella "ve para la siguiente legislatura".

"Tenemos que ir trabajando en la disposición de parcelas, en la posibilidad de un nuevo proyecto y en cómo podríamos trasladar este servicio", ha indicado. Respecto a si se están considerando algunos solares para la nueva estación, ha insistido: "Estamos en ello".

Tras el anuncio de la alcaldesa, Martínez Mus ha explicado este martes que, con el cambio de ubicación, se pretende "no hacer llegar autobuses a esta tan céntrica ubicación en València" debido a los "colapsos habituales en los accesos" a la ciudad, y la nueva estación deberá cumplir "requisitos de intermodalidad".

El conseller ha confirmado que "la primera idea que tenía el Ayuntamiento" era ubicar la estación en Empalme, pero ha puntualizado que de lo que se trata es de "buscar una ubicación que cumpla esos requisitos de intermodalidad que necesitamos para los accesos a Valencia". Así, se hará "donde encontremos la mejor ubicación posible".

En esa línea, fuentes de la Generalitat han precisado que la intención es sacar la estación de su zona actual y que se está estudiando Empalme como propuso el Ayuntamiento, pero no se descartan otras ubicaciones más hacia las afueras, que puedan conectar con otros medios de transporte como Metrovalencia o Renfe.

"Tiene todo el sentido del mundo no hacer llegar autobuses a esta tan céntrica ubicación en Valencia, entre otras cosas porque tenemos problemas también de colapsos habituales en los accesos a la ciudad. Tiene todo el sentido del mundo buscar una reubicación, y ahí estamos trabajando de la mano con el ayuntamiento para hacer ese cambio", ha dicho el conseller.