Catalá contesta al Síndic de Greuges que no ofrece datos del coche oficial porque usa el de los escoltas "por seguridad"

Los datos de uso del coche oficial de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no están disponibles en el portal de transparencia del Ayuntamiento porque cuando se desplaza a actos oficiales usa el vehículo del servicio de escoltas municipales "por motivos de seguridad" y no uno del parque móvil municipal.

Así se desprende de la respuesta que desde el Consistorio han remitido al Síndic de Greuges ante una queja de Compromís, que solicitaba el número de desplazamientos del coche oficial y el motivo de cada uno de ellos por parte de Alcaldía.

Desde el Ayuntamiento explicaron al defensor del pueblo valenciano que "la información existente se encuentra publicada trimestralmente en la página web municipal y a disposición del interesado, cumpliendo con lo que dispone el Reglamento de Gobierno Abierto".

Argumentan, tal y como consta en el expediente, que "no existe ningún dato diferente al recopilado" en el portal, donde figuran los desplazamientos que se realizan fuera de la provincia, especificando fecha, destino, motivo y personas acompañantes.

Respecto a los movimientos en territorio valenciano, se alega que "por motivos de seguridad, la alcaldesa de Valencia va acompañada diariamente por el servicio de escolta municipal, para lo que, en caso de necesitar vehículo, utiliza de forma rutinaria el coche a disposición del mismo". Los viajes que realiza por la ciudad con motivo de su labor constan en su agenda pública.

"Alcaldía no tiene vehículo oficial"

"Alcaldía no tiene adscrito un vehículo oficial con conductor, ni solicita expresamente al parque móvil municipal un vehículo con conductor para la realización de desplazamientos concretos", consta en la respuesta del Ayuntamiento.

En este sentido, añade que "mientras realiza sus funciones acompañada por el servicio de escolta municipal por motivos de seguridad, utiliza de manera rutinaria el vehículo que está a disposición de ese servicio". "Esa es la información existente", subraya.

Ante esta respuesta, el Alto Comisionado de las Cortes Valencianas recomendó que "se facilitara la información" requerida al solicitante, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi.

Señala, en su informe, que "la información solicitada es perfectamente compatible con la seguridad de los desplazamientos de la alcaldesa con el escolta".

Al respecto, considera que el interesado "no ha solicitado información sobre los horarios de salida y llegada, ni sobre los itinerarios concretos seguidos en los desplazamientos, cosa que sí podría poner en riesgo la seguridad de la alcaldesa".

"El acceso a los datos solicitados permite conocer y fiscalizar la utilización de vehículos oficiales por quienes ejercen un alto cargo", reza el expediente.

Cierre del expediente

El pasado viernes, el Síndic de Greuges, cerró el expediente señalando que "el Ayuntamiento de Valencia no ha realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic".

"Estos comportamientos han impedido conseguir, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja", reza el expediente.

Por su parte, Grezzi denunció este martes "el oscurantismo" y señaló que su grupo municipal irá "hasta las últimas instancias para conocer esa información inconfesable que Catalá no quiere hacer pública".