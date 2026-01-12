Ultimátum del Ayuntamiento de Valencia a los pisos turísticos ilegales: les da 6 meses para convertirse en viviendas

El Ayuntamiento de Valencia dará un plazo de 6 meses a los pisos turísticos ilegales para que puedan reconvertirse en viviendas.

Así lo confirmó este lunes la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, quien señaló que con esta medida se da la oportunidad a los propietarios de pasar a un uso residencial y "no quedarse en la ilegalidad permanente".

Podrán acogerse aquellos apartamentos que cumplan con la legislación de habitabilidad, algo que el Consistorio tendrá que estudiar "caso a caso", según explicó el concejal de Urbanismo, Juan Giner.

Catalá indicó que el número de apartamentos turísticos permitidos por barrio y distrito se reduce al 2% y "lo que supere ese porcentaje" podrá transformarse en vivienda.

"Queremos mandar un mensaje a todos aquellos que pensaban que había barra libre. En Valencia, los apartamentos turísticos pasarán a ser muy limitados, controlados y siempre legales", aseguró la primera edil.

Valencia decretó en mayo de 2024 una moratoria en la concesión de licencias para alquileres vacacionales en toda la ciudad (que sigue vigente).

Además, puso en marcha un plan de control de apartamentos ilegales con inspecciones en todos los barrios que ha derivado en el cierre en el último año y medio, según los últimos datos oficiales, de unos 1.000.

90 viviendas de alquiler asequible

La alcaldesa hizo este anuncio durante su visita a las obras del primer edificio público intergeneracional de Valencia, que contará con 90 viviendas de alquiler asequible para jóvenes y personas mayores.

Estará situado en La Punta, en la calle de Las Moreras, en el distrito de Quatre Carreres, y la previsión es que las obras finalicen en septiembre de 2027.

El edificio, que contará con 12 plantas y 2 sótanos, dispondrá de zonas de usos comunes, que los inquilinos podrán gestionar

Catalá puso en valor la apuesta del actual equipo de gobierno municipal por la vivienda. Destacó que en dos años y medio “305 nuevas familias viven en pisos públicos municipales”. “Y en un plazo de dos meses adjudicaremos otras 63 nuevas viviendas en régimen de alquiler asequible”, adelantó.

Las obras en el primer edificio intergeneracional de Valencia, en La Punta. EE

El nuevo edificio, que ejecuta la firma Abala Infraestructuras SL, cuenta con un presupuesto de 18 millones de euros.

La nueva edificación tendrá 5.770 metros cuadrados de superficie construida. Será totalmente accesible y se desarrollará en 4 zaguanes.

Se edificarán 15 viviendas de un dormitorio, 59 de dos y 16 de tres. Del total, se reservarán 19 apartamentos (de 1 y 2 dormitorios) para ser ocupados por personas mayores.

Además, el conjunto dispondrá de 86 plazas para coches, en los dos sótanos de que se dotará al edificio; así como de 45 trasteros y 2 locales comerciales.

En las plantas 1 y 2 se habilitarán los apartamentos para personas mayores; y en las plantas 3 a 11, las viviendas.

La nueva edificación de promoción municipal dispondrá de jardín y zona accesible y comunitaria de juegos, aparcamiento exterior cubierto para 32 bicicletas, 2 cuartos para aparcamiento de bicicletas y carritos, 2 locales comunitarios, taller, gimnasio, locales social y asistencial, tres aseos comunitarios para personas con movilidad reducida, lavandería comunitaria y un espacio comunitario de trabajo.