Pradas declara a la jueza de la dana que entendió que Mazón se "entrometió" en la orden de descartar el confinamiento

La exconsellera de Interior Salomé Pradas ha tratado de aclarar ante la jueza de la dana la cronología de conversaciones que mantuvo en las horas clave de la tarde del 29 de octubre de 2024 con el equipo de Presidencia de la Generalitat.

En el careo que se produce este lunes con José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de Gabinete de Carlos Mazón, Pradas ha relatado que intentó contactar con el entonces presidente de la Generalitat a las 19:36 para informarle sobre que se valoraba un confinamiento.

En aquel momento, en el seno del Cecopi se debatía el contenido de un Es-Alert que incluía la orden a la población de permanecer en sus domicilios. Algo que suponía, en la práctica, confinar.

No fue el mensaje que finalmente se mandó a las 20:11 -que solo llevaba la instrucción de evitar desplazamientos-, sino el que se proponía a aquella hora en el Cecopi.

Ante esa posibilidad de confinar, ha explicado Pradas, ella "creía que el presidente debía conocer el caso". Pero, "al no poder contactar con él", llamó al que fuera secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García.

También estuvo en comunicación con José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Mazón, quien le dijo por wasap "Salo, de confinar nada".

Esa conversación tuvo lugar a las 19:54 y Pradas interpretó que aquella orden venía, en realidad, de Mazón. "Noté una persuasión repentina para que esa medida que estaba sobre la mesa no se llevara a cabo en las condiciones que se hablaba", ha afirmado.

"Yo hablé con Cayetano García a las 19:36 y a las 19:43 le llamo porque no podía hablar con Mazón ni a las 19:10 ni a las 19:36. Finalizo esa segunda llamada y llamo a Cayetano García porque se estaba valorando un confinamiento en la provincia y Presidencia debía conocerlo", ha expuesto.

"Una vez contacto con Cayetano me traslada sus dudas sobre el confinamiento y que va a hacer consultas con la Abogacía de la Generalitat. Ahí se queda, y acto seguido recibo los wasaps de José Manuel Cuenca", ha añadido.

"Ahi entiendo, por lo que dice Cuenca y por lo que dice Cayetano García, que él (Mazón) se entrometió para la medida que se valoraba", ha considerado.

Tras insistir en esta cuestión en diversas ocasiones, la jueza le ha preguntado de quién interpretaba entonces que venía esa instrucción de Cuenca de descartar el confinamiento.

"Creo que eso no era idea de Cuenca. Había hablado con Cayetano García o con el president", ha afirmado.

Ella, sin embargo, le "rebatió" a Cuenca porque el confinamiento estaba amparado por la ley de Emergencias.

La exconsellera ha insistido en que hasta las 19:43 se valoraba enviar la alerta por la posible rotura de la presa de Forata y que estaba sobre la mesa el confinamiento.

Unas declaraciones que contradicen a las de la jueza en sus autos y a las del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Ambos han manifestado que a esas alturas del Cecopi, y concretamente a partir de las 19:00, comenzó a llegar información sobre la emergencia en otros puntos de la provincia de Valencia.

De esta manera, sostienen que el Es-Alert de las 20:11 se mandó por esa situación y no solo por Forata.

Pradas tambiéén ha comentado que "no sabía" que Mazón estaba en "una comida". "Si lo llego a saber le llamo más veces", ha dicho.

La exconsellera ha llegado al juzgado pocos minutos antes de las 9:30 entre protestas de alrededor de una treintena de familiares de víctimas de la dana, que le han proferido gritos de "asesina". Algo que también han hecho previamente contra el exjefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca. "Sinvergüenza" o "mentiroso" son los insultos que le han dedicado.

Los dos se enfrentan este viernes a un careo ordenado por la jueza para contrastar sus declaraciones públicas y el contenido de sus wasaps.

