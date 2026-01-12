La jueza de la dana rechaza una pericial informática del móvil de Feijóo para verificar los whatsapps con Mazón

La jueza de la dana ha rechazado este lunes la petición de Liberum, una acusación popular personada en la causa, de que el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo aporte su teléfono móvil al juzgado para realizar una pericial informática que verifique la autenticidad de los whatsapps que intercambió con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024.

El presidente del PP remitió el pasado 24 de diciembre a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, un acta notarial que contenía la transcripción de los mensajes que recibió del exjefe del Consell el día de la riada. Días más tarde, el 2 de enero, el líder popular remitió un documento complementario en el que se incluían sus mensajes a Mazón aquella jornada.

Tras la comparecencia del pasado viernes de Feijóo por videoconferencia en calidad de testigo, Liberum presentó un escrito en el que pedía al líder del PP que aportara su terminal para que se pudiera realizar una pericial que permitiera "acreditar el verdadero contenido de la prueba aportada y, por consiguiente, la puesta a disposición judicial".

Según la acusación, el acta notarial sólo daba "fe de visibilidad" y no constituía una certificación de la autenticidad, integridad o autoría material del contenido de los mensajes. En este sentido, advertían que la aportación de los mensajes no incluía capturas de pantalla de la conversación.

La jueza recuerda que el líder del PP es un testigo, no un investigado, "lo que supone descartar esa petición de raíz".

En otro auto, la magistrada ha desestimado también llamar a declarar al diputado y portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. La petición fue solicitada tras su interrogatorio en la Cámara Baja a la exconsellera Salomé Pradas, al final del cual le hizo entrega de un trozo de cuerda que, según dijo, estuvo sujetando a una niña china que finalmente falleció en la riada.