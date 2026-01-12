El exjefe de Gabinete de Mazón, golpeado con una pancarta a su salida del juzgado tras el careo con Salomé Pradas

La salida de José Manuel Cuenca del juzgado de Catarroja tras su careo con Salomé Pradas este lunes ha estado envuelta de momentos de tensión.

Una de las víctimas de la dana que se encontraba concentrada a las puertas de las dependencias judiciales ha perseguido al exjefe de Gabinete de Carlos Mazón por la calle -mientras se dirigía hasta el coche- y le ha agredido con un cartel con una fotografía de su marido fallecido.

Un total de siete agentes de la Guardia Civil rodeaban a Cuenca acompañándolo por la calle entre una nube de medios y varios familiares de víctimas, que le proferían insultos como "sinvergüenza", "asesino" o "mamporrero". Otros se han quedado en las vallas habilitadas a las puertas del juzgado.

La persona que le ha agredido, Victoria Sánchez, ha reivindicado su actuación y ha afirmado que la volvería a repetir. "Más daño nos han hecho a nosotros", ha dicho.

Algo similar ha ocurrido a la salida de la exconsellera Salomé Pradas, aunque sin agresión directa. La que fuera responsable de Interior -e investigada en la causa- ha abandonado el juzgado entre gritos de "asesina", "mala puta", "asquerosa", "inepta" o "burra".

Pradas ha hecho declaraciones a los medios y posteriormente se ha acercado a las representantes de la Asociación de Víctimas Mortales para emplezarles a una reunión, que han aceptado.

