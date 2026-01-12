Andrea, tras perder a su marido y tres niños en el naufragio de Indonesia: "Ahora toca seguir por la mitad del equipo"

Andrea Ortuño es la madre superviviente del naufragio en Indonesia en el que fallecieron su pareja y tres de sus niños. Tras más de 15 días desde la tragedia, ha asegurado que "ahora toca seguir por la mitad del equipo". "Toca honrarles el resto de mi vida", ha añadido.

Así lo ha expresado Ortuño en un mensaje público en el que, además, ha subrayado que está "con el corazón roto a pedazos, pero con el alma llena del amor" por el cariño que están recibiendo.

A través de un post en redes sociales, Ortuño se ha mostrado, además, agradecida de vivir lo que ha vivido con sus "cuatro ángeles".

La valenciana, que se encontraba de viaje junto a su familia en Indonesia, fue rescatada del barco naufragado el pasado mes de diciembre junto a una de sus hijas.

El operativo de búsqueda desplegado tras el siniestro logró localizar el cuerpo sin vida de su pareja, el entrenador de fútbol Fernando Martín, de 44 años.

En cuanto a los niños, también se rescataron los cuerpos del hijo de este con una pareja anterior, Mateo, de 9 años; y de Lía, de 12, hija de Andrea de un matrimonio anterior.

Tras 15 días de rastreo por el Parque Nacional de Komodo no ha podido ser localizado otro hijo de Andrea, Quique, y el pasado viernes se dio por finalizado el trabajo de búsqueda.

Ahora, en un post en sus redes sociales, Ortuño asevera: "Os confieso que creo en Dios, y me da calma, mucha calma, y sé que ellos ya están en el cielo".

"Con mis hijos he sentido la pureza del amor incondicional y nunca los olvidaré, les hablaré en presente porque ellos serán mi guía. Afortunada de vivir un amor real, estoy locamente enamorada de mi marido. Elegimos ser felices y mejores juntos y lo habíamos conseguido", escribe en el post.

Y concluye: "Agradecida de vivir lo que he vivido con mis 4 ángeles. Sé que ellos están aquí a mi lado. Ahora, toca seguir por la mitad del equipo y honrarles el resto de mi vida. Gracias a todos de corazón".

Según han confirmado a Europa Press fuentes del entorno de la familia, la parroquia de San Josemaría Escrivá, en el barrio de Campanar de Valencia, acogerá el próximo sábado el funeral en memoria de las víctimas. El oficio religioso comenzará a las 12 horas.