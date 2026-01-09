Valencia exige a los dueños de 53 solares vacíos del centro histórico que construyan viviendas o les den algún uso

El Ayuntamiento de Valencia ha exigido a los dueños de 53 inmuebles vacíos que están situados en el centro histórico que construyan viviendas o les den algún tipo de uso.

Estos solares o edificios en ruinas están inscritos en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar (RMSER), un mecanismo jurídico a través del cual el Consistorio puede obligar a los propietarios a cumplir con sus deberes urbanísticos de edificación y de conservación.

Esta herramienta persigue frenar fenómenos especulativos de retención de suelo, aumentar la oferta de viviendas y revitalizar las zonas urbanas que presenten síntomas de degradación, ya que muchas de estas parcelas están en estado de abandono.

En este registro municipal, el Ayuntamiento inscribe los inmuebles vacíos y sin uso sobre los cuales los propietarios están obligados a actuar.

En el caso de que no deseen edificar, tienen que acondicionar los terrenos para garantizar la salubridad y preservar la imagen y la estética urbana de la ciudad. Si incumplen la orden, el Consistorio podría incluso llegar a expropiarlos.

En el registro existen dos categorías de inmuebles: los que están en régimen de edificación o rehabilitación forzosa y los que disponen de una orden de edificación en vigor.

Los del primer caso presuponen un incumplimiento de los deberes urbanísticos, lo que puede implicar la sustitución del propietario por el agente edificador o rehabilitador, la expropiación o la venta forzosa.

En el segundo caso, se considera que no hay un incumplimiento por parte del propietario, puesto que dispone de plazo para cumplir el deber de edificar solicitando la licencia.

De este tipo, según los últimos datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, hay un total de 44 inmuebles en el distrito de Ciutat Vella.

Es decir, el 83% del total de los solares del centro histórico ya cuentan con un expediente de licencia de obra, una cifra, según fuentes de la Concejalía de Urbanismo que dirige Juan Giner, demuestra el "éxito del registro", ya que significa que los dueños eligen rehabilitar o construir en sus parcelas.

150 solares

El registro municipal tiene inscritos en toda la ciudad de Valencia unas 150 parcelas vacías, tal y como informó este jueves Las Provincias.

Muchos de ellos se concentran en la zona del centro, como se puede observar en el registro disponible en la página web del Ayuntamiento. Especialmente por la zona del Pilar y del Carmen, aunque están repartidos por toda la capital.

El Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar en la Ciudad de Valencia se creó en el año 1997, "dando carácter prioritario a los inmuebles situados en el ámbito del centro histórico", según el acuerdo de creación, pero estuvo muchos años desactivado debido a la crisis económica de 2008.

El Ayuntamiento reactivó el registro en 2017 y en 2021 lo adaptó al decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que obligaba a los municipios a mantenerlo actualizado.

La inclusión de un inmueble se efectúa, según marca el decreto, expresando la causa que la determina, la descripción del inmueble afectado y, en su caso, las declaraciones administrativas respecto al incumplimiento de deberes urbanísticos de la persona propietaria.

El RMSER del Ayuntamiento de Valencia es gestionado por dos servicios municipales: el servicio de Centro Histórico y el servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación.