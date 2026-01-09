Valencia aprueba reparcelar un solar del centro: construirán 76 viviendas en un espacio que "lleva décadas vacío"

El solar en el centro de Valencia donde se construirán 76 nuevas viviendas. EE

El Ayuntamiento de Valencia aprobó este viernes la reparcelación de un solar en el centro histórico de la ciudad en el que se edificarán 76 viviendas nuevas.

Según informó este viernes el portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, es un terreno de 2.772 metros cuadrados, donde además de las viviendas, se construirá un jardín de 342 metros cuadrados y un equipamiento público para ese barrio de 267 metros cuadrados.

El solar está ubicado en el barrio de la Seu Xerea, entre las calles Conde Montornes y Nuestra Señora de las Nieves. La inversión prevista en la urbanización es de 1,13 millones de euros.

"Esta reparcelación va a ser el paso definitivo para que se comiencen de inmediato las obras de reurbanización y edificación de un espacio céntrico de la ciudad de Valencia que lleva décadas vacío", indicó Caballero.

Esta intervención comportará la reurbanización de 458 metros cuadrados de viales con todos los servicios urbanísticos y garantizará "la integración y la conexión adecuadas de la urbanización con la red viaria y de movilidad, las redes de infraestructuras, de energía, de comunicaciones y de servicios públicos existentes".

Respecto a esta actuación, el edil de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, subrayó que "el gobierno municipal sigue desbloqueando actuaciones urbanísticas que llevaban años paralizadas".

El concejal ha remarcado que "en este caso, se va a urbanizar un entorno de La Xerea muy próximo a espacios y monumentos de gran relevancia cultural e histórica", en el que "además, se produce mucha vida social y vecinal de los barrios del distrito de Ciutat Vella".

Subasta en el Cabanyal

Por otra parte, la Sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar adjudicó provisionalmente la venta de 6 inmuebles en el barrio por casi un millón de euros, después de una subasta en la que se presentaron 151 propuestas.

La totalidad de los adjudicatarios, según fuentes del consistorio, son vecinos del Cabanyal o Canyamelar y dedicarán el inmueble a residencia habitual. Además, Giner destacó que 5 de los 6 son menores de 35 años.

Entre 2024 y 2025, la Sociedad ha adjudicado 39 inmuebles por el procedimiento de subasta pública. Los pliegos que regulan este proceso excluyen, específicamente, dedicar cualquier inmueble a apartamento turístico.

Los inmuebles adjudicados se localizan en la calle Àngels 22, bajo y primero; en la calle Francisco Eximenis, 28, bajo y primero; y en la calle Canelles, 20, bajo y primero.

La superficie de las viviendas oscila entre los 100 y los 175 metros cuadrados, y los precios de salida de la licitación se situaban entre los 95.000 y los 160.000 euros.