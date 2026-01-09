Pérez Llorca confirma la llegada de Ernesto Gorbe a España tras la liberación de Venezuela: "Hemos podido hablar con él"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras la reunión con la CEV y sindicatos. Efe / Biel Aliño

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmado la llegada a España de Ernesto Gorbe, uno de los cinco españoles liberados por Venezuela.

"Hemos podido hablar con él y trasladarle nuestra alegría y alivio", ha asegurado el presidente del Ejecutivo autonómico en una publicación realizada en su cuenta de X.

"Esperamos que se pueda reunir pronto con su familia y amigos y, sobre todo, recuperar la normalidad lo más rápido posible", ha trasladado Pérez Llorca.

El valenciano de 52 años se encontraba recluido en la cárcel de El Rodeo 1 junto al resto de españoles. Fue detenido en la ciudad de Valencia, capital del estado de Carabobo, en Venezuela, y uno de los últimos en unirse al grupo de rehenes, tal y como contó El Mundo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Luis Albares, comunicó el pasado jueves en declaraciones a RNE que entre los liberados se encontraban también los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra Maduro; y el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas.

El avión que trasladaba a los cinco españoles liberados ha aterrizado este viernes en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, según datos de tráfico aéreo. El vuelo, operado por Avianca, ha salido de Bogotá a media noche.