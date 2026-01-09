La Generalitat informa de que el jefe de Gabinete de Mazón ha devuelto su móvil "reseteado" y con los datos "borrados"

El exjefe de Gabinete del expresident Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, devolvió su móvil a la Generalitat Valenciana después de realizar un reseteo de los datos de su dispositivo móvil corporativo.

Así se desprende de un informe que la Generalitat Valenciana ha remitido a la magistrada encargada de la causa judicial de la dana, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y en el que se detalla que el móvil tuvo actividad hasta el pasado 9 de diciembre.

Según detallan los especialistas en el informe, el reseteo ha hecho que "todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados". El móvil "tiene ahora la configuración de inicio del fabricante", apunta el documento.

Además, pese a que puede fijar la fecha en la que dejó de estar activo, "no se puede determinar el uso" que se dio al dispositivo.

De la misma manera, se detalla que tuvo la aplicación Whatsapp instalada en el móvil pero que "no se puede determinar en qué momento se desinstaló la aplicación".

Desde la Generalitat también apuntan que Cuenca tiene asignados cuatro terminales corporativos, de los cuales uno de ellos, un Iphone 14 Pro Maz de 256 Gb de espacio fue devuelto este miércoles 7 de enero.

La magistrada, durante la primera declaración de Cuenca, preguntó a este por los mensajes que mantuvo la tarde de la dana con el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El exjefe de Gabinete de Mazón respondió que no los conservaba.

Apuntó que no conservaba las comunicaciones ni con Mazón ni con otros responsables del Consell.

Según mantuvo ante la magistrada, cambió de teléfono en julio y tiene entre nueve y doce meses de mensajes perdidos porque no había hecho copias de seguridad.

Careo con Pradas

Este próximo lunes Cuenca afrontará un careo con la exconsellera Salomé Pradas, tal y como solicitó una acusación popular.

La decisión se tomó por parte de la jueza que instruye la causa después de que Pradas aportara a la causa los mensajes de WhatsApp que se cruzó con Cuenca en las horas críticas de la riada, y después de que este declarara como testigo que estos mensajes estaban "descontextualizados".