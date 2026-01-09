Feijóo admite a la jueza que no tuvo información ni del Gobierno ni de Mazón sobre la dana: "Tomé yo la iniciativa"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado este viernes su interrogatorio ante la jueza de la dana -por videoconferencia desde su despacho del Congreso- con un alegato sobre su propia citación como testigo.

"¿Carlos Mazón le estuvo informando desde el lunes en tiempo real?" ha sido la primera pregunta de la magistrada. "Creo que hay muchas personas que hablaron con Mazón el día 29 de octubre. Y hay otras personas que sí tienen competencias y no hablaron con Mazón, pero no han sido llamadas como testigos. Yo aquí estoy, colaboro y he remitido los wasaps", ha respondido Feijóo.

Unas palabras en referencia a los cargos del Gobierno central que no se pusieron en contacto con el entonces presidente de la Generalitat durante la tarde de la tragedia.

Dicho esto, el líder del PP ha afirmado que no tuvo "ninguna información" ni del Gobierno central ni de la Generalitat sobre la dana y que la iniciativa la tomó él.

Así, ha explicado que el jueves (día 31 de octubre) acudió al Cecopi, donde atendió a los medios e hizo la afirmación de que Mazón le "había informado a tiempo real". En este punto, ha señalado que se refería a que hablaba de los días 29 y 30.

"Yo no recibo ninguna información ni la pido del señor Mazón el martes 29 sobre la dana. Ni la recibo ni la pido. Había avisos, pero el Gobierno central, Protección Civil, CHJ y AEMET y altos cargos tampoco hacen valoraciones en el Congreso que me permitieran alertarme", ha destacado Feijóo.

"Yo tengo información desde el 29 a las 19:59 horas viendo los teletipos. Me preocupa lo que pasa en Valencia y me pongo en contacto por wasap con Mazón. Él responde a las 20:09. También contacté a las 20:01 con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con un sms y a las 20:30 con Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía). Me pongo en contacto con los tres presidentes que de acuerdo con los teletipos podían sufrir las consecuencias de una dana", ha subrayado.

"La iniciativa la tomé yo"

"Yo iba a un acto público, vi los teletipos a través del gabinete prensa del PP y les remití a los 3 presidentes esos 3 mensajes que ya he dicho. Pero insisto, el Gobierno de España no me informó como jefe de la oposición de ninguna incidencia en ninguna de las comunidades autónomas a las que afectaba la dana. Ni ese día ni nunca", ha remarcado Feijóo.

La jueza le ha repreguntado si tampoco recibió información de la Generalitat, la "encargada de la gestión de la dana". "Tampoco. Ni siquiera sabía que había un Cecopi ni quién lo componía. Ni yo con ellos ni ellos conmigo. Nadie me informó del Gobierno de la Generalitat. No hubo esa comunicación, la iniciativa la tomé yo con esos 3 wasaps a los presidentes autonómicos", ha contestado.

"No sé dónde estaba Mazón"

El líder del PP también ha señalado que no sabía "dónde estaba Mazón" a preguntas de la jueza sobre las primeras comunicaciones con el entonces presidente de la Generalitat, que se produjeron antes de su llegada al Cecopi a las 20:28.

"No me da esa información ni la pido. Solo hay lo que está en los wasaps. No hemos hablado de nada más ni de nada menos de lo que hay ahí. Ni le pregunto dónde está ni me importa", ha añadido Feijóo.

Declaración telemática

El interrogatorio al líder del PP ha comenzado casi a las 10:00. Ciudadanos ha solicitado que se suspendiera la declaración para que acuda presencialmente. La magistrada lo ha rechazado, como ha hecho en anteriores resoluciones en respuesta a escritos de alguna de las acusaciones y ha mantenido que pueda declarar desde su despacho del Congreso.

La jueza acordó citar a Feijóo como testigo en la causa para "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Lo hizo a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

La jueza se amparó en el criterio de la Audiencia de Valencia, que le autorizaba a "recabar datos" por si cabe "abrirle una causa penal" a Mazón.

Así, argumentó que en el caso de Feijóo existía "una certeza": que tuvo conocimiento de información que le facilitó el entonces presidente de la Generalitat, tal como manifestó públicamente el líder del PP cuando afirmó que le había "venido informando en tiempo real" la tarde de la dana.

La jueza también ofreció a Feijóo aportar de manera voluntaria sus wasaps con Mazón de aquel día antes de la declaración de este viernes con el objetivo de que pudiera ser interrogado igualmente sobre el contenido de esas conversaciones.

El líder del PP lo hizo en dos tandas y a través de un acta notarial. Primero aportó al juzgado sólo los mensajes que le envió el expresidente de la Generalitat a él. Después los remitidos por él mismo, lo que ya supuso conocer las conversaciones completas.

En esos wasaps se comprobaba que Mazón no contactó con Feijóo hasta las 20:08, dos minutos antes del envío de la alerta a la población. También que le comunicó a las 23:25 que ya estaban "apareciendo muertos en Utiel".

Por su parte, los mensajes de Feijóo mostraban desde el inicio sus dudas respecto a la ayuda que podía prestar el Gobierno de Pedro Sánchez. "¿A qué hora os han llamado?", le preguntó a las 23:21. Del mismo modo, el líder del PP recomendó al presidente de la Generalitat "llevar la iniciativa de la comunicación" después de que le informara de posibles muertos.