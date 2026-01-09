Feijóo, en su declaración ante la jueza de la dana: "El Gobierno de España debería haber declarado la emergencia nacional"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho hincapié en diversas ocasiones durante su declaración de más de cinco horas ante la jueza de la dana en que el Gobierno de España debería haber declarado la emergencia nacional tras las riadas que sufrió Valencia.

Se trata de una postura que mantuvo desde el principio y que, de hecho, supuso una de las primeras discrepancias con Carlos Mazón en su momento, pues le trasladó que debería haberla pedido, tal como ha explicado en el juzgado.

Él mismo ha recordado que ya lo dijo en su comparecencia ante los medios el 31 de octubre (dos días después de la tragedia).

"Al ser una situación de emergencia nacional debería haber asumido la competencia el Gobierno de España y el ministro de Interior. Mi opinión es que esto era una emergencia nacional que afectó a varias comunidades autónomas y por eso debía estar al frente el Gobierno", ha afirmado.

"Quien presidió fue María Jesús Montero en ausencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera", ha añadido sobre quién lideró la situación aquelñlos días por parte del Ejecutivo.

La jueza, en este punto, lo ha interrumpido: "La emergencia nacional no es objeto de este procedimiento, ya que incluso Mazón podría haberla pedido. Él le dice en los WhatsApp que tienen lo que necesitan del Gobierno. No voy a entrar en opiniones, ya que la dirección de la emergencia recae en el conseller de Emergencias en situación 2 porque hay una ley autonómica de aplicación preferente".

Estas afirmaciones han provocado un debate entre la magistrada y algunos abogados. De esta manera, ha intervenido el letrado de la exconsellera Salomé Pradas, investigada.

Emergencia 3

"Creo que Feijóo responde a lo que se le está preguntando. La instrucción está de una manera determinada y excluir la situación de emergencia 3 es precipitado", ha dicho. Se ha adherido otro abogado, pero la jueza se ha mantenido en su tesis.

Más adelante, en otro momento del interrogatorio, ha reprochado de nuevo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negara "a asumir la dirección de la emergencia".

Tras finalizar la declaración, fuentes del PP han indicado que Feijóo, ante los letrados que le han interrogado, ha dicho que "no dormiría tranquilo" si fuera Pedro Sánchez. "Si yo fuese presidente del Gobierno no dormiría tranquilo no habiéndola declarado", habría dicho.

La respuesta del Estado el 29 de octubre no puede calificarse como correcta dadas las circunstancias posteriores, a juicio del PP.

En concreto, el partido ha recordado que la ministra de Transición Ecológica, el secretario de Medio Ambiente y la directora de Protección Civil estaban en el extranjero (esta última habiendo viajado el mismo día de la dana). “Debían estar muy tranquilos”, resolvió Feijóo.

Tras agradecerle la jueza su colaboración y su paciencia, Feijóo espera haber contribuido en la medida de sus escasas posibilidades a colaborar con la Justicia, como es su deber y más aún su voluntad por respeto a las víctimas de la dana y a sus familias, según el PP. "Ha sido un honor. No he tenido más interés que colaborar con la Justicia, en la que sí creo", ha dicho Feijóo.