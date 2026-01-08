El valenciano Ernesto Gorbe, entre los primeros liberados por Venezuela: lo detuvieron por tener el visado caducado

El Gobierno ha confirmado este jueves la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos españoles. Uno de ellos es el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024 por tener el visado caducado.

El valenciano de 52 años se encontraba recluido en la cárcel de El Rodeo 1 junto al resto de españoles. Fue detenido en la ciudad de Valencia, capital del estado de Carabobo, en Venezuela, y uno de los últimos en unirse al grupo de rehenes, tal y como contó El Mundo.

Según confirman fuentes de la Generalitat Valenciana a EL ESPAÑOL, el Ejecutivo autonómico trata ahora de ponerse en contacto con las autoridades correspondientes para gestionar su llegada.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Luis Albares, ha confirmado este jueves en declaraciones a RNE que entre los liberados se encuentran también los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra Maduro; y el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas.

Además, según ha indicado, ha sido liberada la hispano-venezolana Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, quien fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.

"Paso positivo"

El Gobierno ha calificado de "paso positivo" el dado por el Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez tras ser apresado el presidente, Nicolás Maduro, durante la intervención militar de Estados Unidos el pasado fin de semana.

"El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra Embajada en Caracas", ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Albares no ha entrado en detalles sobre cómo se ha llevado a cabo la negociación para la liberación de los presos españoles, que se enmarca en otra más amplia anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Por su parte, el dirigente chavista ha agradecido expresamente al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva, y a Qatar, su ayuda.

Albares ha dicho que la Embajada y Exteriores van a "verificar si hubiera algún otro nacional español, aunque sea binacional, que pueda ser liberado en las próximas horas o en los próximos días" por las autoridades venezolanas y ha abundado en que "es un paso positivo y así nosotros lo recibimos y lo saludamos".