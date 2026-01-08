Pérez Llorca y Catalá exhiben su ticket electoral para 2027: gestión conjunta y vuelta de la normalidad institucional

Pocas cosas están más medidas en el PPCV actualmente como cada reunión entre Juanfran Pérez Llorca y María José Catalá. Ambos dirigentes quisieron exhibir este miércoles su ticket electoral para 2027. Una voluntad compartida entre ambos pero que no se despejará hasta, probablemente, el último trimestre del presente año.

El presidente de la Generalitat ya mantuvo un significativo encuentro con la alcaldesa de Valencia antes de presentar su candidatura a la investidura el pasado noviembre. Fue la primera en firmársela.

Aquella cita y ese simbolismo sirvieron para sellar su alianza en el partido tras los episodios de tensión vividos en el PPCV a raíz de la dana hasta que llegó la dimisión de Carlos Mazón.

Y si esa reunión derivó en la escenificación de una unidad necesaria a nivel interno de cara a 2027 después del evidente alejamiento que hubo entre el expresidente de la Generalitat y Catalá, la de este miércoles fue la de la demostración del rol que quiere ejercer cada uno en la próxima legislatura.

Pérez Llorca eligió el Ayuntamiento de Valencia para su primer acto institucional del año, lo que Catalá agradeció públicamente. El despliegue fue máximo: los equipos al completo de Presidencia y de Alcaldía, presencia de todos los concejales del PP y Vox y un encuentro que duró más de lo que se preveía.

El resultado fue el de una aparición de Pérez Llorca y Catalá en la que no hubo grandes anuncios, pero sí elogios entre uno y otro, muestra de sintonía y de gestión conjunta y una normalidad institucional que tras la dana había dejado de existir.

Al igual que en la cita de noviembre, ambos dirigentes mostraron que tienen objetivos compartidos: el presidente de la Generalitat el de ser el candidato en 2027 y el de Catalá el de tratar de revalidar el Ayuntamiento de Valencia.

"Nuestras reuniones son bastante prácticas y directas", afirmó Pérez Llorca en un alarde de pragmatismo que a ambos les caracteriza a todos los niveles -institucional y de partido-.

Gestión compartida

En esta alianza que nadie sabe hasta cuándo durará pero que en el momento actual conviene, Catalá enumeró algunas de las inversiones de la Generalitat en la ciudad de Valencia, como la construcción de dos nuevos colegios. No son nuevas, pero sí es nuevo el presidente de la Generalitat que las hereda.

Como anuncio destacado, figuró el importante cambio de planes respecto a qué espacio albergará uno de los últimos grandes anuncios de Mazón antes de su dimisión: la gestión de la colección de más de 220 obras de Joaquín Sorolla que llegarán a Valencia.

Pérez Llorca, Catalá y el vicepresidente José Díez, este miércoles en el Ayuntamiento. EFE / Biel Aliño

Inicialmente, iban a ir al Palau de Les Comunicacions -antiguo edificio de Correos adquirido por la Generalitat en la etapa de Ximo Puig-. Pero un recurso administrativo del Colegio de Arquitectos ha paralizado la licitación de la redacción del proyecto para adaptar este espacio.

El temor a que las obras no lleguen antes de que finalice la legislatura -algo que habría dejado en evidencia a las administraciones valencianas- ha llevado a Pérez Llorca y a Catalá a buscar una alternativa. Y ésta es el Museo de la Ciudad, según anunciaron ambos.

La intención es que sea temporal y que más adelante se reubiquen en el Palau de les Comunicacions. Sin embargo, es algo que tendrán que negociar con la Hispanic Society, tal como reconocieron al afectar al acuerdo suscrito con ésta.

El presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Valencia también abordaron las incidencias en Metrovalencia con retrasos y supresión de trenes. "A nadie le gusta", reconoció Pérez Llorca, quien abogó por poner en marcha un nuevo plan estratégico sobre la movilidad.

Igualmente, el presidente de la Generalitat se mostró contrario a la posibilidad de implantar una tasa turística mientras Catalá eludió responder de manera clara. Además, la alcaldesa de Valencia le solicitó que incluyera en la comisión mixta con el Gobierno central la reivindicación de soterrar las vías de Serrería.

Congreso

Entre cuestiones de gestión hubo espacio para valorar la celebración de un congreso del PPCV en, previsiblemente, septiembre de 2026. Catalá no parece excesivamente motivada, a tenor de sus declaraciones públicas, por un cónclave que Pérez Llorca sí necesita para legitimarse en el partido en caso de ser el elegido de Feijóo como candidato.

"Yo lo que he pedido para Reyes han sido unas elecciones generales, no un congreso regional", dijo a modo de broma. Pérez Llorca valoró, por su parte, que "hay suficiente tiempo para hacerlo" una vez superada la fase de reconstrucción tras la dana.

Conocida es la voluntad de Catalá de permanecer en el Ayuntamiento de Valencia pese a que Alberto Núñez Feijóo mostró su preferencia por ella en el proceso de la dimisión de Mazón (aunque Pérez Llorca acabó apareciendo como la opción más razonable).

Ahora, el presidente de la Generalitat tiene exactamente nueve meses -hasta el cónclave- para impulsar su perfil público, lograr hitos de gestión y tener al partido unido en torno a su figura. Algo que incluye la alianza con Catalá. Feijóo le ha otorgado, por ahora, la "confianza del PP" para ese camino.