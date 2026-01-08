Indonesia amplía un día más la búsqueda de Quique tras una jornada marcada por el mal tiempo y la falta de avances

Continúa la búsqueda de Quique, el último niño desaparecido tras el naufragio de una embarcación turística en Indonesia el pasado 26 de diciembre. Sin embargo, el operativo de este jueves tampoco ha conseguido hallar al menor.

Una jornada que ha estado marcada por el mal clima en las inmediaciones de la isla del país asiático y que ha concluido sin avances. Es por ello que las autoridades han decidido ampliar un día más el operativo, hasta el viernes a mediodía en Indonesia.

"Las fuertes corrientes y el mal tiempo dificultaron la búsqueda", informó en un comunicado la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (BASARNA).

Con la nueva ampliación del plazo de búsqueda, es el cuarto cambio en el operativo en cuanto a las fechas. Y, aunque este podría ser definitivo, las familias no descartan que se pueda proseguir la búsqueda de Quique en caso de dar con algún avance en el operativo.

Fathur Rahman, el oficial de BASARNAS que coordina la misión, ya apuntó ayer que, conforme al pronóstico del tiempo, se esperaba lluvia durante todo el día en algunos lugares del área de búsqueda, como las islas de Padar, Serai, Rinca y Komodo -parte del Parque Natural de Komodo-.

El dispositivo, formado por 168 efectivos repartidos en 18 embarcaciones, también incluyó personal sobre el terreno para revisar a pie algunas playas y sitios de costa. Sin embargo, las difíciles condiciones meteorológicas complicaron los trabajos.

Hasta el puerto, como cada mañana desde el accidente, acudieron familiares del desaparecido para mostrar su apoyo al trabajo de los rescatistas indonesios y agradecer su labor.

Para la ampliación, las autoridades tuvieron en cuenta tanto la solicitud formal realizada por la Embajada de España en Indonesia como la petición de las familias de realizar "un último esfuerzo".

"Todos juntos"

Para las familias, encontrar a Quique es "el último y lícito consuelo" para ellos en esta tragedia que tuvo lugar el pasado 26 de diciembre con el naufragio del KM Putri Sikanah.

"No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", claman en un comunicado conjunto que elaboraron después de que el cuerpo de Mateo, otro de los niños desaparecidos en el naufragio, fuera hallado a 14 kilómetros de donde ocurrió el hundimiento.

Es por ello que, ante la posibilidad de que no se produjera ningún avance en la próxima jornada, las familias solicitaron al gobierno de Indonesia y al cuerpo diplomático español que se mantuviera la búsqueda hasta encontrar al niño.

Por el momento, se ha ampliado un día más. Existe la posibilidad de que en esta próxima jornada de búsqueda no se halle a Quique, un escenario en el que las familias buscarán que el operativo continúe hasta dar con el niño de 10 años todavía en paradero desconocido.