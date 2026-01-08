La Fiscalía pide citar como testigos a los Policías del Agua del Gobierno que vigilaban los barrancos el día de la dana
El Ministerio Público solicita a la jueza que requiera la identificación de los agentes que trabajaron en la zona de la provincia de Valencia.
La Fiscalía ha pedido a la jueza de la dana que solicite a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la identificación de los llamados Policías del Agua que controlaron los barrancos la mañana del día de la tragedia.
El Ministerio Público recuerda, en un escrito, que la CHJ respondió a un requerimiento de la magistrada que los agentes desplegados por toda la demarcación (una superficie que abarca 5 comunidades autónomas y cinco provincias) fueron un total de 50.
Posteriormente remitió una relación de los citados Policías del Agua que trabajaron la jornada del 29 de octubre de 2024.
Ahora, la Fiscalía quiere que la CHJ identifique a los agentes o guardas fluviales que el día de la dana, en la demarcación hidrográfica coincidente con el territorio de la provincia de Valencia, "realizaron las labores de control y vigilancia propias del ejercicio de sus funciones".
También solicita a la jueza que la CHJ informe "de las zonas, subzonas, sectores y subsectores en los que cada uno de los aludidos agentes o guardas desempeñaron dicho cometido", además de los "términos municipales" que éstas comprenden.
Del mismo modo, la Fiscalía pide al organismo de cuenca que detalle "los cauces (ríos y barrancos) que discurren por las zonas, subzonas, sectores y subsectores en los que cada uno de los aludidos agentes o guardas desempeñaron su quehacer, y de los términos municipales que comprenden" cada una de estas.
Una vez practicada la anterior diligencia, el fiscal solicita que se cite a declarar como testigos a los citados Policías del Agua.
Estos agentes eran los responsables de vigilar barrancos. Como reconoció en septiembre la CHJ, órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, ninguno de ellos trabajó la fatídica tarde de la dana del 29 de octubre de 2024.
Así consta en un informe de la propia CHJ remitido a la comisión de investigación creada en Les Corts Valencianes sobre lo ocurrido aquella jornada en la que murieron 228 personas. El grueso, en la cuenca del Poyo tras una inmensa avenida de agua de la que nadie alertó a la población.
A la confederación se le había requerido la "remisión del listado de los agentes medioambientales que estuvieron en activo durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre del 2024, con detalle de las funciones que asumieron y de los horarios en los que estuvieron colaborando con la gestión de la emergencia de la dana y la riada".
La entidad, en primer lugar, expone en su respuesta que "el servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos de la CHJ cuenta con una plantilla total de 55 empleados, bien agentes medioambientales (AMA) bien guardas fluviales (GF), distribuidos por todo el ámbito geográfico de la demarcación".
A continuación, responde a la pregunta con el horario que realizó cada uno de los agentes que trabajó los días reseñados. En la misma, desglosada en la tabla que encabeza este artículo, destaca que el 29 de octubre ningún agente prolongó su actividad más allá de las 17:00 horas.
Las avenidas de agua se produjeron justo a continuación, cuando ya no había Policías de Agua sobre el terreno. La CHJ no informó de la grave avenida del Poyo hasta las 18:43 horas, vía email, tras constatar el aluvión en su medidor de Riba-roja.
"Los agentes CHJU0499 y CHJU7626 (jefe de zona y responsable de subzona, respectivamente) trabajaron de 8 a 17 horas, no solo durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, sino también durante los días sucesivos, del 1 al 3 de noviembre", cuenta la CHJ.
A su vez, "el agente CHJU5312 (responsable de subzona) trabajó de 8 a 17 h los días 28 y 29 de octubre, ausentándose de su puesto de trabajo los días sucesivos por defunción de un familiar", añade.
Además, "el agente responsable del sector 64 se encontraba de baja médica". Y "en el caso del agente medioambiental CHJU1709, sufrió la pérdida del vehículo en el desempeño de sus funciones durante el día 29 de octubre en la zona de Utiel", agrega.
"El resto de Guardas y Agentes realizaron sus funciones mayoritariamente en horario de mañana, según el detalle de la tabla anterior", concluye.