La Fiscalía pide citar como testigos a los Policías del Agua del Gobierno que vigilaban los barrancos el día de la dana

Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo. Rober Solsona / EP

La Fiscalía ha pedido a la jueza de la dana que solicite a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la identificación de los llamados Policías del Agua que controlaron los barrancos la mañana del día de la tragedia.

El Ministerio Público recuerda, en un escrito, que la CHJ respondió a un requerimiento de la magistrada que los agentes desplegados por toda la demarcación (una superficie que abarca 5 comunidades autónomas y cinco provincias) fueron un total de 50.

Posteriormente remitió una relación de los citados Policías del Agua que trabajaron la jornada del 29 de octubre de 2024.

Ahora, la Fiscalía quiere que la CHJ identifique a los agentes o guardas fluviales que el día de la dana, en la demarcación hidrográfica coincidente con el territorio de la provincia de Valencia, "realizaron las labores de control y vigilancia propias del ejercicio de sus funciones".

También solicita a la jueza que la CHJ informe "de las zonas, subzonas, sectores y subsectores en los que cada uno de los aludidos agentes o guardas desempeñaron dicho cometido", además de los "términos municipales" que éstas comprenden.

Del mismo modo, la Fiscalía pide al organismo de cuenca que detalle "los cauces (ríos y barrancos) que discurren por las zonas, subzonas, sectores y subsectores en los que cada uno de los aludidos agentes o guardas desempeñaron su quehacer, y de los términos municipales que comprenden" cada una de estas.

Una vez practicada la anterior diligencia, el fiscal solicita que se cite a declarar como testigos a los citados Policías del Agua.

Estos agentes eran los responsables de vigilar barrancos. Como reconoció en septiembre la CHJ, órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, ninguno de ellos trabajó la fatídica tarde de la dana del 29 de octubre de 2024.

Así consta en un informe de la propia CHJ remitido a la comisión de investigación creada en Les Corts Valencianes sobre lo ocurrido aquella jornada en la que murieron 228 personas. El grueso, en la cuenca del Poyo tras una inmensa avenida de agua de la que nadie alertó a la población.