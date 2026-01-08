Los alumnos de la zona cero de la dana se 'congelan' en las aulas: clases a 8º, con mantas y sin calefacción en algunos centros

La ola de frío que vive la Comunitat Valenciana ha llegado a las aulas de la provincia de Valencia, especialmente en la zona cero de la dana, donde los alumnos y profesores han llevado a cabo una jornada lectiva con temperaturas inferiores a 10º.

Es por ello que la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fampa-València) ha denunciado la falta de climatización, o su funcionamiento "muy deficiente", en algunos centros educativos durante la ola de frío.

Se trata de una queja transmitida por las AMPA y centrada sobre todo en los centros afectados por la dana en la comarca valenciana de l'Horta Sud, "a quienes no les funciona la calefacción o bien las calderas no han sido sustituidas por unas nuevas como consecuencia de la riada y su funcionamiento no es óptimo".

"Una situación generalizada y vergonzante que continúa produciéndose a pesar de las reiteradas afirmaciones institucionales desde la Conselleria de que las condiciones de los centros han mejorado de forma significativa", asevera Rubén Pacheco, presidente de la federación.

Según expone, llevan dos días recogiendo datos que "reflejan con claridad la gravedad de la situación". En el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, "la temperatura en los pasillos es de 9°C durante toda la jornada lectiva".

"En el CEIP Vila Romana de Catarroja tienen dos sistemas de tratamiento del aire en los dos sótanos del colegio. Se conectaban con la caldera y daban confort térmico, con la reconstrucción las retiraron y no las han sustituido. La temperatura en las aulas apenas alcanza los 13°C", apunta.

Junto con los centros de Catarroja, en Alfafar, el IES 25 d'Abril se encuentra "sin calefacción operativa".

Además de esa falta de calefacción. "se han producido seis cortes de suministro en una sola mañana, ya que la instalación eléctrica no soporta ni siquiera la utilización de un calefactor por aula", explica.

"Estas circunstancias obligan al alumnado y al profesorado a permanecer durante horas sentados, con escasa movilidad, en condiciones térmicas claramente inadecuadas que no solo dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que suponen un riesgo evidente para la salud y el bienestar de la comunidad educativa", alerta.

Por todo ello, las AMPA exigen a la Conselleria la adopción inmediata de medidas urgentes que garanticen unas condiciones térmicas adecuadas en todos los centros afectados y así asegurar que las clases se impartan en un entorno seguro para los alumnos.

IES Juan de Garay

En cuanto a la ciudad de Valencia, desde la oposición en el Cap i Casal, el grupo municipal socialista ha señalado que "en plena ola de frío el IES Juan de Garay no tiene calefacción".

Así lo ha indicado, en un comunicado, la concejala del PSPV-PSOE Maite Ibáñez, que ha considerado una "vergüenza" la situación que está viviendo este centro educativo y ha apuntado que estar "sin calefacción en plena ola de frío" está "obligando al alumnado y al personal docente a soportar condiciones gravísimas e indignas" dentro de las aulas.

Ibáñez ha lamentado que la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, "no aprovechara ayer la visita del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca", al consistorio de la ciudad "para exigirle las inversiones que los centros educativos necesitan".

"Mientras estudiantes y profesorado sufren el frío, el Ayuntamiento de Valencia, de PP y Vox --en el equipo de gobierno-- no está dando ninguna respuesta", ha criticado.

La edil ha indicado que "es inaceptable que, en un contexto de temperaturas extremas, haya centros educativos públicos sin calefacción y que el gobierno municipal mire hacia otro lado".

"Actuar ya"

La concejala socialista ha asegurado que la situación de emergencia climática "obliga a actuar ya" y ha exigido que se "priorice de manera urgente la intervención en los centros más vulnerables".

"Es indigno que el instituto Juan de Garay esté en estas condiciones, con estudiantes recibiendo clase en un entorno precario, y que Catalá y Vox no estén haciendo absolutamente nada para solucionarlo", ha dicho.