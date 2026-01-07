Valencia estudia la reubicación de los cuadros de Sorolla en el Museo de la Ciudad para que lleguen esta legislatura

Cambio de planes para que Valencia pueda albergar las obras de Joaquín Sorolla cedidas por la Hispanic Society of America. La Generalitat y el Ayuntamiento buscan un espacio provisional alternativo al Palacio de las Comunicaciones después de que un recurso del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana frenara la adecuación del espacio el pasado mes de noviembre.

Así lo han anunciado el presidente autonómico, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, tras mantener el primer encuentro del año en el consistorio. "A la vista de recursos presentados, hemos planteado adelantar la llegada de los cuadros. Buscaremos ya un espacio para que estén en Valencia antes del final de legislatura", ha asegurado la primera edil.

La intención es que las obras del pintor valenciano se exhiban en el Museo de la Ciudad, según han trasladado ambos dirigentes, hasta que se desbloqueen las obras en el antiguo edificio de Correos y puedan ser trasladados a este otro emplazamiento, que era en realidad el destino original de los cuadros.

Es la manera que tienen ambas administraciones de evitar que la llegada de las obras se retrasen más en el tiempo. El proyecto fue anunciado el pasado verano como uno de los grandes logros del mandato, pues con él Valencia podía convertirse en uno de los destinos culturales de Europa.

El entonces presidente Carlos Mazón firmó el convenio con Guillaume Kientz, representante de The Hispanic Society Museum & Library de Nueva York, para que las pinturas del artista valenciano, en manos de esta institución, pudieran exhibirse en el antiguo edificio de Correos.

El convenio tendría una vigencia de cuatro años, prorrogable a otro periodo idéntico y con posibilidad de renovarlo por periodos sucesivos adicionales. Si bien las partes reconocieron que la aspiración era que este lugar albergara los cuadros durante un mínimo de 15 años.

Según lo anunciado, la idea era que el museo abriera sus puertas en 2026. Pero el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) suspendió cautelarmente la licitación para la redacción del proyecto de transformación del Palacio de las Comunicaciones.

Los arquitectos valencianos habían presentado semanas atrás un recurso contra los pliegos del concurso porque consideraron que se estaba priorizando de forma desproporcionada la reducción de plazos frente a la calidad arquitectónica del edificio.

En este sentido, advertían que el tiempo fijado para su adecuación era insuficiente para un edificio con la complejidad que tenía el Palacio de las Comunicaciones. Además, cuestionaron los honorarios por no ser proporcionados ni adecuados.

Aunque la Generalitat alegó en su momento que la premura se justificaba con la agilización para acelerar la rehabilitación para albergar las obras y que esto no comprometería la calidad del proyecto, el TACRC paralizó el proceso. Hasta que se resuelva, por tanto, las obras no podrán comenzar, lo que podría retrasar la apertura del museo más allá de 2027, un año más tarde de lo prometido y en pleno año electoral.

220 obras

Tal y como consta en el convenio firmado en su momento entre la Generalitat y la Hispanic Society, Valencia acogerá una colección de más de 220 obras de Sorolla que será gestionada por una Fundación participada por la Generalitat, Hispanic Society, Ayuntamiento y Diputación de Valencia.

El canon anual será de 1,15 millones de euros "sujeto a incrementos" y se estima que el coste total de la exposición sea de 4,6 millones de euros.

Un análisis efectuado por la firma de arte Colnaghi aseguraba que el canon destacaba por su relación calidad-precio y "proporciona a Valencia el acceso exclusivo a una de las colecciones más valiosas del arte español y al prestigio de una marca histórica".