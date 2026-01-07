Pérez Llorca aboga por un nuevo plan estratégico para mejorar el transporte en Valencia y reducir incidencias en Metrovalencia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Valencia. Europa Press / Rober Solsona

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha abogado por poner en marcha un nuevo plan estratégico sobre la movilidad en Valencia para mejorar el servicio de transporte "a través de un consorcio o de cualquier otra entidad que se decida".

El jefe del Consell ha hecho hincapié especialmente en "el tema ferroviario". Así lo ha trasladado en rueda de prensa tras una reunión con la alcaldesa de València, María José Catalá, preguntado por si han abordado el "caos" que se ha producido este miércoles en Metrovalencia, con retrasos y suspensiones de trenes.

Llorca ha explicado que ha abordado las incidencias en su primera reunión institucional con Catalá desde que llegó a la Generalitat.

Tras señalar que "a nadie le gusta" que se produzcan, ha asegurado que Metrovalencia ha actuado "rápido" para restablecer el servicio "cuanto antes".

Además, ha sostenido que los problemas en el metro "no tienen nada que ver con las que se producen en los trenes de Cercanías", que dependen del Gobierno.

Este mismo miércoles se han producido retrasos de alrededor de 20 minutos, desde primera hora hasta pasadas las nueve de la mañana, en la línea C6 de Cercanías, a causa de una avería de la infraestructura en la estación València Nord.

Ante esta situación, Llorca ha planteado la necesidad de "hacer un nuevo plan estratégico que mejore la comunicación, especialmente en el tema ferroviario", algo que han acordado él y Catalá trasladar al vicepresidente segundo y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, para "seguir trabajando en la mejora a través de un consorcio o de cualquier otra entidad que se decida".

Plan Sur Metropolitano

En la reunión también se han tratado cuestiones relacionadas con la reconstrucción tras la dana.

Catalá ha planteado al presidente que en la próxima primera reunión de la comisión mixta Gobierno-Generalitat para la reconstrucción se defienda la necesidad de un nuevo Plan Sur metropolitano "con urgencia".

La primera edil ha reclamado una "inversión potente" del Estado para construir "infraestructuras que den seguridad y tranquilidad a todos los vecinos del área metropolitana y de Valencia".

Respecto a los daños sufridos en el Parque Natural de l'Albufera durante la dana, Llorca ha reiterado el compromiso de la Generalitat y del Ayuntamiento para "seguir trabajando en la mejora del agua".

Al margen de la dana, el jefe del Consell ha compartido con Catalá que la vivienda es "uno de los graves problemas que existen en nuestro país y en la Comunitat Valenciana".

El presidente ha destacado que el plan Vive, que prevé construir 10.000 viviendas antes del final de la legislatura, "marcha a buen ritmo" y se ha comprometido con la alcaldesa a "seguir buscando más espacios en la ciudad para poder hacer más inmuebles".

También ha recordado su solicitud de que el Gobierno se adhiera a esta iniciativa, como ya han hecho ayuntamientos "de todos los colores políticos", ya que sería un modo de contar con más suelo y más recursos económicos y poder ampliar el número de viviendas previstas.

Tasa turística

Preguntados por si contemplan la posibilidad de implantar una tasa turística en Valencia, Llorca ha dicho que no cree "nada" en este impuesto porque está a favor de rebajarlos y no de crear nuevos, mientras Catalá ha remarcado que es algo que no se ha abordado.

Respecto al puerto de Valencia, ambos se han comprometido a visitar las obras de la ampliación norte.

La primera edil también ha asegurado que invitará a esa visita al ministro de Transportes, Óscar Puente, ya que se ha quejado que "la última vez que vino" no le avisó a pesar de que era una actuación cofinanciada.