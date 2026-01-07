Malestar en Compromís al no proponer la coalición de forma oficial a Mónica Oltra ser candidata a la Alcaldía de Valencia

Han pasado casi tres meses desde que la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, le trasladara a Mónica Oltra que tendría vía libre para ser la cabeza de lista al consistorio en las próximas elecciones municipales de 2027 si así lo deseaba. Un ofrecimiento que, no obstante, no se ha traducido en nada a la interna, lo que ha generado ya las primeras tensiones.

Diferentes sectores de la coalición, tanto de Més como de Iniciativa, critican que tras el ofrecimiento de Robles el partido no se haya puesto en contacto con la exvicepresidenta para realizarle una propuesta formal. Cuestionan, además, la reacción del portavoz en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, al trascender la noticia.

El diputado autonómico subrayó en su día que el retorno del máximo tirón electoral de Compromís era un tema que estaba "a expensas de una decisión personal", la de la propia Oltra, pero también "colectiva de la coalición".

Baldoví añadió además que, por el momento, no había "absolutamente nada" sobre esta cuestión y que ella "siempre" tendría "el lugar que la coalición" decidiera. "Evidentemente ese, el Ayuntamiento de Valencia, podría ser un gran lugar, pero más allá de esto no se ha decidido nada ni se ha hablado nada más", concluyó.

Las palabras del síndic se interpretan de forma distinta en Compromís. En Iniciativa, partido en el que milita Oltra, reprochan que dijera que su vuelta dependía de ella, pero también de la coalición.

Si bien es cierto que en Compromís toda decisión pasa por los órganos internos en los que están representados los tres partidos que integran la UTE electoral, fuentes consultadas por EL ESPAÑOL entienden que Baldoví debía haber mostrado un respaldo más férreo a una posible vuelta.

"Si Mónica decide volver, no hay duda. Si no te muestras seguro cuando te preguntan sobre esto, es que no estás abriendo las puertas de par en par", agregan.

"Pero además, si queremos que ella diga 'sí' o 'no', primero debe haber un ofrecimiento. Ella no va a pronunciarse si nadie le ofrece nada. Para que dé una respuesta, primero debe haber una pregunta, ¿no?", añaden.

El descontento en Iniciativa, no obstante, no es aislado. También en Més, partido de Robles y del propio Baldoví, creen que la forma en la que se pronunció su portavoz en el Parlamento valenciano no fue del todo acertada.

No en vano, admitir que el "Ayuntamiento podría ser un buen sitio", pero a su vez señalar que no había "absolutamente nada" de forma oficial, supone desautorizar en cierto modo a la propia Robles, que es quien hizo el ofrecimiento inicial. Y aunque lo hiciera a nivel personal, es ella quien por el momento está llamada a ser la candidata a la Alcaldía en 2027.

"Si ella misma, que en principio sería la cabeza de cartel de la lista municipal de Valencia, dice que está dispuesta a cederle el primer puesto, no podemos salir desde el propio partido a decir que sobre esto no hay nada", reconoce una fuente de Més a este periódico. "¿Qué pasa? ¿Que lo diga tu portavoz no implica nada?", concluyen.

En las últimas elecciones municipales, las de 2023, Compromís se presentó con Joan Ribó como candidato. Sin embargo, tras permanecer unos meses como líder de la oposición, el exalcalde, de 78 años, renunció al acta para vivir la política desde un plano más secundario y tranquilo.

En ese momento, Robles tomó las riendas de la coalición en la corporación local y ha ejercido con solvencia el liderazgo de la oposición. Ha tendido la mano a la alcaldesa en algunas cuestiones y también se ha aliado con el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, en otras, como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Aunque informal, el movimiento de Robles resulta de especial trascendencia, pues a priori debería haber servido para calmar las aguas entre Més e Iniciativa, cuyas relaciones se han enfriado desde el adiós de su lideresa de la primera línea política. La situación entre ambos partidos se volvió más tensa si cabe también desde que se separaron Àgueda Micó y Alberto Ibañez en el Congreso de los Diputados.

La coalición, integrada por tres formaciones, siempre ha realizado un juego de equilibrios a la hora de diseñar sus listas electorales.

Los diputados de Compromís, Joan Baldoví (Més) e Isaura Navarro (Iniciativa). José Cuéllar / Corts

Més siempre ha peleado por ostentar una mayor representatividad en el reparto de puestos, dado que es la formación que más militantes aglutina. Sin embargo, la cabeza de cartel era indiscutiblemente para Iniciativa, con Oltra al frente.

Su dimisión, sin embargo, dejó huérfana a la coalición de su referente política más destacada y su máximo tirón electoral. Y la probabilidad de recuperarla como candidata al Ayuntamiento de Valencia para 2027 permitiría a Més situar a Joan Baldoví como aspirante a la Presidencia de la Generalitat y hacer 'ticket electoral'.

Pero en cualquier caso, el ofrecimiento debería materializarse y acordarse en los órganos del partido, lo que sería un paso más en el intento de acercamiento por parte de la cúpula de Compromís a quien fuera su cabeza de cartel en los últimos años.

Hasta el momento, la comunicación entre la ex dirigente y su formación ha sido prácticamente nula. Pero el ofrecimiento de la portavoz en el Ayuntamiento de Valencia y la asistencia de miembros de Compromís a la última charla que ofreció en el complejo de La Petxina evidencian el intento de deshielo.

Mientras tanto, Oltra guarda un absoluto silencio sobre su futuro y continúa ejerciendo la abogacía a la que regresó tras su salida.

A la espera de juicio

Los tiempos de su retorno, si es que sucede, tampoco tienen en este momento tanto margen, pues queda menos de año y medio para elecciones.

En el caso de que se tengan en cuenta los plazos judiciales, todavía menos. Una decisión por parte de Oltra tendrá que llegar, seguramente, antes de que se resuelva su situación si no es que ésta se acelera.

La ex vicepresidenta se encuentra en este momento a la espera de la apertura de juicio en la causa sobre el supuesto encubrimiento, desde la Conselleria de Igualdad, de los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada. Así lo ordenó la Audiencia de Valencia, aunque el juez instructor archivó el procedimiento al no ver delito.

El último pronunciamiento del juzgado fue el pasado diciembre para mantener el archivo de la causa para Oltra y los otros 14 acusados que, por segunda vez, dictó en junio.

A continuación habrá de fijarse fecha del juicio. Toda una serie de pasos que dilatarán este proceso y que tendrá que culminar con la celebración del juicio y la sentencia.