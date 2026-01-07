La jueza afirma que la Abogacía de la Generalitat contradice al exjefe de Gabinete de Mazón: avaló un confinamiento

La jueza de la dana ha afirmado este miércoles en un auto que la Abogacía de la Generalitat contradice en un informe remitido al juzgado al que fuera jefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca.

En el citado documento, el órgano que presta asistencia jurídica al la Administración valenciana relata las consultas sobre confinamiento que recibió la tarde de la tragedia.

Así, señala que se recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación a la dana, las cuales fueron atendidas. Una de ellas, detalla, fue la del entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior Ricardo García, quien llamó al abogado coordinador de la Abogacía en dicho departamento para preguntarle "si un eventual confinamiento tendría soporte

jurídico".

"A lo que el abogado de la Generalitat contestó afirmativamente indicando los preceptos en los que podría fundamentarse", dice el informe.

La otra llamada fue de Cayetano García, en ese momento secretario autonómico de Presidencia. Llamó al abogado general de la Generalitat para avisarle "de la posibilidad de que la consellera de Justicia e Interior contactara con la Abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento".

El abogado general, expone el informe, manifestó su disponibilidad. Después de estas llamadas, indica la Abogacía, "no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente ni por escrito".

"De confinar nada"

Para la jueza, esta respuesta del órgano de asistencia jurídica de la Generalitat "contradice" las explicaciones de José Manuel Cuenca sobre sus comunicaciones con la exconsellera Salomé Pradas la tarde de la dana.

A las 19:54, el que fuera jefe de Gabinete de Mazón le dijo: "Salo. De confinar nada, por favor. Calma". Ella le replica: "Las cosas están muy muy mal. Desbordamientos por toda la provincia".

"Ya mujer. Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas, Ribera Alta, Hoya de Buñol, Costera. Pero no toda la provincia. En fin".

La ex consellera le contestó: "Vamos a enviar mensaje de precaución a todos". Se refería a Es-Alert de las 20:11. A lo que añadió que "no se moja nadie" sobre las medidas.

"Es que poco se queda fuera (de la provincia). Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas. Y alejamiento (subir plantas) unos cuantos municipios".

"Salomé, para confinar hace falta un Estado de Alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada. Calma", le comenta Cuenca a las 20:08.

"Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley de Emergencias", le replica la exconsellera. "Quítate eso de la cabeza, por favor. Tranquila, che", le respondió Cuenca.

"Estábamos a la espera" de Abogacía

El que fuera jefe de Gabinete de Mazón trató de justificar estas directrices ante la jueza. Él, según indicó, remitió a Pradas a los servicios jurídicos a través de Cayetano García, entonces secretario autonómico y uno de los miembros del núcleo duro de Mazón.

"Él (Cayetano) me llamó antes de que yo hablara con Pradas, eso lo he sabido ahora, para decirme que la consellera le había dicho confinar la provincia de Valencia y que en base a habilitación legal o Estado de Alarma daba traslado a la Abogacía de la Generalitat", relató.

Minutos después, prosiguió, le volvió a llamar. "Me dijo que ya había avisado a la Abogacia por si alguien de emergencias les llamaba por la consulta. Yo, como periodista, y me reitero, traslado y no puedo hacer nada más. La expresión 'de confinar nada' es porque la Abogacía de la Generalitat estaba en ello y teníamos que estar a la espera", expuso.

"En el ánimo de ayudar y ser más ágil le hablé a la consellera de zonificar en comarcas afectadas por el foco de Forata. Ni di orden alguna, ni hice propuesta alguna ni sugerencia alguna, yo no tengo conocimientos jurídicos", aseguró.

Estos argumentos, sin embargo, suponen una "contradicción" para la jueza respecto al informe de la Abogacía de la Generalitat, en el que consta que el confinamiento sí tenía soporte jurídico y así lo transmitieron.

Motivo por el que la magistrada ha accedido a la petición de uno de los abogados de la acusación, que solicitaba identificar a los abogados de la Generalitat que entre las 19:45 horas y 20:00 horas efectuaron asesoramiento respecto de un posible confinamiento de la población y en relación con el proceso de toma de decisiones en las medidas destinadas a la protección de la ciudadanía. Esto, según el letrado, conllevó un retraso del envío del ES-Alert.

La jueza indica en su auto que la Abogacía de la Generalitat "intervino realizando asesoramiento" y considera procedentes y "relevantes" tres citaciones como testigos: la del subdirector de la Conselleria de Justicia, Ricardo García, y la de los dos abogados de la Abogacía, cuya identificación requiere.