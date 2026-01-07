Las familias del naufragio de Indonesia piden "un último esfuerzo por Quique", el niño de 10 años que resta por aparecer

A punto de cumplirse dos semanas del fatídico naufragio del KM Putri Sakinah, encontrar a Quique, el último de los niños desaparecidos en el hundimiento de una embarcación turística en Indonesia, es "el único y lícito consuelo" para las familias en esta tragedia.

"No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", claman en un comunicado de este miércoles. Este llega un día después de que el cuerpo de Mateo, otro de los niños desaparecidos en el naufragio, fuera hallado a 14 kilómetros de donde ocurrió la tragedia.

Cuando se cumplen 13 días de operativo, Quique es el último de los cuatro desaparecidos que todavía no han encontrado los efectivos de rescate. Ahora, la búsqueda del niño de 10 años entra en una fase crítica.

Después de que este miércoles no se produjera ningún hallazgo del paradero del menor, los equipos de búsqueda de Indonesia han ampliado hasta el viernes el operativo de búsqueda.

Es por ello que, ante la posibilidad de que tampoco se produzca ningún avance en la próxima jornada, las familias han pedido al gobierno de Indonesia y al cuerpo diplomático español que se mantenga la búsqueda hasta encontrar al niño.

"Es el último de nuestros seres queridos aún desaparecido", han subrayado. "Poder tener a todos nuestros allegados con nosotros es el único y lícito consuelo que podemos tener en una tragedia de estas características. Es nuestro firme propósito que así sea", ruegan en el comunicado.

Quique es el último de los cuatro desaparecidos en el naufragio que queda por encontrar. Se trata del hijo de Andrea Ortuño, la madre que fue rescatada con vida del naufragio junto a una de sus hijas, una niña que ya se encuentra en España.

Hasta la fecha, las familias han querido preservar el nombre de los pequeños que se encontraban entre los desaparecidos en el hundimiento para así proteger su identidad y también la de sus hermanos.

Sin embargo, ahora han accedido a que se conozca la identidad de los menores. Además de que sus nombres han trascendido públicamente, también existe la posibilidad de que el escenario de búsqueda se prolongue en el tiempo.

Es por ello que las familias quieren que no sea tan solo 'un menor desaparecido', sino una persona con nombre y apellido.

Últimos hallazgos

En el mismo comunicado en el que ruegan proseguir con el operativo de búsqueda para encontrar a Quique, las familias han confirmado que el último cuerpo que los equipos de rescate han hallado es el de Mateo.

Se trata del hijo de Fernando Martín y de una pareja anterior, de 9 años de edad, que se encontraba en paradero desconocido desde el día del naufragio.

El niño fue hallado este martes a 14 kilómetros del lugar en el que se hundió la embarcación el pasado 26 de diciembre alrededor de las 14:30 hora local tras el aviso de unos pescadores.

También se encontró este martes durante la búsqueda el pecio del barco en el que naufragó la familia valenciana en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia.

Fernando Martín

Antes de encontrar a Mateo, los efectivos de búsqueda encontraron a Fernando Martín, padre del menor, a dos kilómetros de la zona del naufragio.

El exfutbolista era entrenador del filial del Valencia Femenino y fue el segundo cuerpo que se recuperó tras el hundimiento diez días después de la tragedia.

Viajó junto a Andrea y su familia a Indonesia para disfrutar de las vacaciones de Navidad. A la propia Andrea, la tragedia le ha arrebatado a su marido, a dos de sus cinco hijos y a su hijastro.

Con el hallazgo de Martín, la búsqueda de los dos menores desaparecidos restantes en ese momento se amplió por tres días más, "hasta el miércoles".

Sin embargo, el hallazgo de Mateo y de nuevas partes de la embarcación devolvieron la esperanza de encontrar a Quique y el operativo se ha ampliado una jornada más. Pese a ello, las familias ruegan continuar con la búsqueda hasta dar con él.

La investigación

La Policía de Indonesia abrió el miércoles una investigación para determinar si se incurrió en algún delito por negligencia en el naufragio del Putri Sakinah.

En declaraciones a EFE, el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Henry Novika Chandra, explicó que hasta esta tarde habían interrogado a ocho testigos y personas vinculadas con el caso.

"La investigación se lleva a cabo para esclarecer objetivamente los hechos y determinar si hubo negligencia o conducta delictiva en este incidente", indicó la Policía en un comunicado.

Además, este miércoles, fuentes de la investigación también han dado a conocer que el capitán de la embarcación no se encontraba a bordo en el momento del naufragio.

Según ha revelado ABC y ha publicado este diario, el capitán de la embarcación, Lukman Hakim, no asumió la dirección del barco, tal y como estaba designado, sino que fue Walid, un hombre de 24 años e hijo del armador, quien estaba a bordo.