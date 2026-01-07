Edmundo González prevé visitar Valencia la semana que viene para recibir el Premio de Convivencia Manuel Broseta

El próximo 15 de enero, en plena crisis institucional venezolana tras la intervención estadounidense y la captura de Nicolás Maduro, Edmundo González ha confirmado que visitará Valencia para recoger el XXXIV Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta.

El reconocimiento le fue otorgado el pasado 3 de diciembre, tanto a él como a María Corina Machado, por "la labor que están desempeñando por la lucha de todos los valores en Venezuela". Sin embargo, a falta de confirmación oficial, Machado no asistirá a recoger el reconocimiento.

Fuentes de la Generalitat han explicado que al que fuera candidato presidencial y dirigente opositor venezolano ya se le tramitó la invitación al acto y este confirmó su asistencia para recoger el reconocimiento.

"Contamos con la presencia de Edmundo", ha asegurado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ante los medios de comunicación.

Sin embargo, desde la Administración valenciana entienden que su presencia en el acto estará sujeta a cambios de agenda y posibles modificaciones de última hora dado el contexto que se vive en territorio venezolano.

"Cuenta con el apoyo de la Generalitat y el respeto a una persona que ha ganado las elecciones en su país", ha expresado Pérez Llorca.

Además, según informó el jurado presidido por el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el dirigente opositor venezolano ya confirmó que acudiría a recoger el galardón, "salvo sorpresa o conflicto diplomático".

Este evento, por tanto, en el caso de que no se celebre ninguno similar de esta índole, supondrá el primer acto público del opositor venezolano desde la captura de Maduro y su traslado a EEUU.

La fecha en la que Fundación Manuel Broseta entrega cada año su Premio de Convivencia coincide con la del asesinato del catedrático Manuel Broseta en 1992 a manos de ETA.

En cuanto a María Corina Machado, según dijo Sevilla, "será un poco más difícil" que reciba el galardón.

Según detalla, "o bien seguirá como ahora en esta situación de clandestinidad en la que está o bien si ha habido algún cambio, pues tendrá algún tipo de compromiso". Sin embargo, se comprometió a enviar un vídeo.

Todavía falta la confirmación oficial de que no asistirá mientras que González sí que ha confirmado su asistencia para el próximo jueves día 15 de enero.

Premio

El premio fue otorgado en diciembre a ambos políticos venezolanos por un jurado que destacó que los dos premiados "luchan por los presos políticos en la dictadura venezolana" y añadió que "este es un momento delicado para apoyar a quienes luchan en Venezuela", según Sevilla.

El exministro explicó que la elección de los premiados se ha llevado a cabo porque representan "una vía pacífica al cambio y la transformación de Venezuela" y "fomentan la participación masiva y pacífica".

"Es una muestra de apoyo que queremos dar para entender que tanto Edmundo González, presidente electo, como María Corina Machado luchan contra la dictadura venezolana", subrayó.

Además, añadió que los dos "están luchando por la libertad de los presos políticos en Venezuela y por el fomento de la participación masiva y pacífica tanto en las últimas elecciones como en las manifestaciones que está habiendo".

El jurado

En esta edición, han formado parte del jurado, además de Jordi Sevilla; la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez; el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Vicente Lafuente y la directora General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Montserrat Torija; el director general y director territorial Este en Banco Sabadell, Fernando Canós.

Además, contará con la presencia de la rectora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) Eva Mª Giner; el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Facultad de Medicina de la Universitat de València y presidente de la Fundación Cañada Blanch, Juan Viña; el miembro de la Real Academia de la Cultura Valenciana, Empresario y Coleccionista de Arte, Ramón Serra.

También lo forman el presidente de Broseta Abogados, Manuel Broseta Dupré; el presidente de Vectalia, Antonio Arias; la periodista y directora de comunicación en Cámara Valencia, Begoña Clérigues, y, actuando como secretario del Jurado, el secretario general de la Fundación, Mariano Vivancos.