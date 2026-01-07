El cuerpo hallado en Indonesia es el de Mateo, el niño de 9 años desaparecido desde el naufragio de la embarcación

Este martes, los efectivos de búsqueda y rescate hallaron el cuerpo de Mateo, menor de 9 años que falleció en el naufragio del pasado mes de diciembre. Ha sido la familia quien ha confirmado que se trata del hijo del exfutbolista Fernando Martín de su anterior matrimonio.

"La víctima fue encontrada junto con el casco del barco. Posteriormente, fue evacuada a Labuan Bajo, tras lo cual fue trasladada al hospital para su identificación", señalaron en rueda de prensa.

Los restos mortales fueron encontrados alrededor de las 14:30 hora local, tras el aviso de unos pescadores, a unas 7,48 millas náuticas (unos 14 km) de la última localización del barco antes de hundirse, declaró Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y responsable de la misión.

Ahora, los trabajos de búsqueda entran en su fase más crítica. Las autoridades se centran ahora en Quique, el niño de 10 años que todavía se encuentra en paradero desconocido desde la jornada del naufragio.

Por su parte, el capitán de la embarcación naufragada en Indonesia no se encontraba a bordo del KM Putri Sakinah en el momento del naufragio, en el que cuatro personas desaparecieron. De ellas, tres han sido halladas sin vida y un menor continúa en paradero desconocido.

Tal y como revela ABC a partir de fuentes de la investigación abierta para dilucidar qué ocurrió en el hundimiento, el capitán de la embarcación, Lukman Hakim, no asumió la dirección del barco tal y como estaba designado.

De hecho, detallan que en los papeles oficiales ofrecidos por la autoridad portuaria local, todavía aparece como el capitán de la embarcación el hombre de 54 años de edad sobre el que ahora se centra gran parte de la investigación.

Según las mismas fuentes de la investigación que da a conocer el medio, el barco habría sido capitaneado por Walid, un hombre de 24 años e hijo del armador, Nasrul Juje.

Por su parte, la familia de las víctimas no ha podido confirmar que el capitán no se encontrara en la embarcación en el momento del naufragio.