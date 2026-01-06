La Sindicatura de Cuentas ve "inadecuado" el registro de las donaciones de la dana: 13 de 26 millones no se gestionaron

La Sindicatura de Comptes -la entidad fiscalizadora de las cuentas públicas de la administración valenciana- considera "inadecuado" el "criterio de registro" de los ingresos por donaciones de la dana que realiza la Generalitat.

Así lo especifica en su último informe, referente a 2024 y que completa la fiscalización de la Cuenta General (conocida el pasado junio).

El documento, que apunta a diversas deficiencias en las cuentas de la Generalitat, dedica un apartado específico a las consecuencias de la dana.

En él hace mención a los ingresos extraordinarios del ejercicio 2024, entre los que se incluyen las donaciones por la tragedia. En total, fueron 22,1 millones de euros.

La Sindicatura remarca lo que ya hizo la Intervención en su informe de la Cuenta General: a fecha de 31 de diciembre de 2024, los ingresos recibidos por donaciones ascendieron a 22.144.636,65 euros. Quedaron, en su totalidad, pendientes de aplicar a presupuesto.

A ellos se añadían otros 3.832.817,35 euros donados desde el inicio de 2025 hasta el cierre del mes de mayo (periodo que analizó la Intervención antes de entregar su informe en junio).

Es decir, en total, hubo casi 26 millones de euros en donaciones entre 2024 y 2025. Mientras en 2024 no se gestionaron, en 2025 la Generalitat dio cierto 'arreón'. En el primer semestre, se habían imputado al presupuesto de ingresos 13.667.634,99 euros.

Unos datos que suponen que los otros casi 13 millones no se hubieran incorporado como ingresos hasta mediados del pasado año.

Cuenta solidaria: 12,5 millones

Las donaciones por la dana se regularon a través de un decreto ley del Gobierno valenciano de noviembre de 2024. Éstas abarcaban desde las de dinero, a través de una cuenta habilitada por la Generalitat, hasta las de equipamiento y suministros relacionados con la lucha contra los efectos de la dana y los bienes inmuebles.

Las únicas donaciones que se pueden comprobar son las de la cuenta solidaria del Banco Sabadell. A fecha de mayo -hasta donde abarcaba la fiscalización de la Intervención-, el importe total era de 12,3 millones. Cantidad que ha ascendido a los 12,5 millones a fecha de noviembre de 2025.

La Generalitat, en el último trimestre del pasado año, destinó la mayor parte de estas cantidades a varias líneas de concesión directa de la vicepresidencia y Conseleria de Servicios Sociales y Vivienda que gestionaba hasta hace unas semanas Susana Camarero.

De un lado, 3,4 millones para ayudas a familias numerosas, monoparentales, vulnerables con persona/s menores de edad a su cargo y acogedoras.

De otro, 8,8 millones para el Bono dana térmico -una ayuda directa por vivienda afectada para personas en situación de vulnerabilidad o que hayan sufrido daños graves en sus bienes de primera necesidad-.

Al margen del análisis de las donaciones, tanto la Intervención como la Sindicatura de Comptes detallan en sus informes que las medidas y actuaciones por la dana adoptadas por el Gobierno valenciano en 2024 a través de diversos decretos de ayudas y subvenciones tuvieron una dotación de 291,6 millones de euros.

El importe ejecutado fue de 209,2 millones de euros, de los que se pagaron 198,9.

A ello añaden que, como medida excepcional de endeudamiento, el Ejecutivo valenciano pudo aprobar un crédito extraordinario por importe de 700 millones de euros para financiar las actuaciones de la Generalitat en respuesta a la dana y que fue concedido por el Gobierno central.