Confirmado por el Ayuntamiento de Valencia: la ayuda de 400 euros a familias para fomentar la natalidad

"Fomentar la natalidad y la conciliación familiar". Estos son los objetivos que persigue el Ayuntamiento de Valencia con el incremento de la ayuda económica concedida a las familias por nacimiento, adopción o acogimiento de hijas e hijos menores.

Tal y como ha informado el Cap i Casal a través de un comunicado, para este año 2026, el ente municipal ha incrementado en 100 euros el importe de las subvenciones para avanzar en ese objetivo.

Por ello, en este nuevo año, las familias que cuenten con un nuevo miembro, ya sea por nacimiento, adopción o acogimiento de hijas e hijos menores, podrán optar a una ayuda de 400 euros.

En el comunicado, el Ayuntamiento ha destacado que las familias pueden formalizar ya las solicitudes correspondientes a este año, 2026, en la sede electrónica del Consistorio.

Tal como se prevé en la convocatoria, cada unidad familiar podrá percibir una ayuda única de 400 euros por cada menor nacido, adoptado o acogido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Las ayudas cuentan con una dotación presupuestaria total de 1.500.000 euros para dar respuesta a todas las solicitudes durante el ejercicio en curso.

Tal como ha subrayado el portavoz del gobierno local, el concejal Juan Carlos Caballero, se trata de una iniciativa municipal de apoyo a las familias, y de impulso a la conciliación y a la cohesión social.

Ha subrayado que estas se conceden mediante procedimiento de concurrencia no competitiva, de manera que se garantiza la igualdad de trato entre todas las personas solicitantes que cumplan los requisitos establecidos.

En su primer año de funcionamiento, desde el 1 de enero de 2025, se han concedido alrededor de 1.000 ayudas por el nacimiento, adopción o acogimiento de otros tantos menores en la ciudad.

Cómo beneficiarse

Para poder beneficiarse de estas ayudas, las personas progenitoras, adoptantes, acogedoras o tutoras del o la menor han de cumplir una serie de requisitos.

Algunos de ellos son la acreditación de residencia continuada en Valencia al menos, desde cuatro años antes del nacimiento o inicio de la convivencia por adopción o acogimiento (por lo menos una de las personas responsables del niño o niña).

Además del empadronamiento del o la menor en el municipio de Valencia y estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En los casos de separación, divorcio o familias monoparentales, podrá ser beneficiaria la persona que conviva con la persona menor en la fecha de la solicitud.

El plazo para la presentación de solicitudes es de dos meses a partir de la fecha del nacimiento, adopción o acogimiento.

Las solicitudes pueden presentarse de manera presencial, en las juntas de distrito y oficinas de registro y atención a la ciudadanía, así como de forma electrónica, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valencia.

El Ayuntamiento resolverá las solicitudes formalizadas, y las ayudas se abonarán en un único pago de 400 euros mediante transferencia bancaria a una cuenta designada.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones o prestaciones similares otorgadas por otras administraciones o entidades.

Caballero ha recordado que el objetivo de estas ayudas es "aliviar el impacto económico inicial que supone la llegada de un nuevo miembro a la unidad familiar, desde pañales hasta ropa, comida y artículos básicos. Los gastos en los primeros meses son significativos –ha añadido- y este apoyo puede marcar una diferencia".