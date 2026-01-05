À Punt convoca un concurso para nombrar a un director de la radio: el valenciano puntuará lo mismo que otros idiomas

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este lunes la resolución por la que queda abierta la convocatoria del concurso para la nombrar un director de radio en À Punt, que es una plaza de nueva creación en la estructura de la radiotelevisión pública.

El documento recoge que la Ley 2/2024, de 27 de junio, de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) prevé que corresponde a la dirección general "proponer al Consejo de Administración la plantilla de personal y el organigrama, y nombrar y cesar, con criterios de profesionalidad, al personal directivo".

En cuanto al nuevo director, la legislación establece que corresponderá a la dirección "definir la línea editorial de la emisora conforme a los valores del servicio público: pluralidad, veracidad, diversidad y proximidad".

Además, también tendrá la capacidad de "supervisar la planificación, producción y emisión de programas informativos, culturales, educativos y de entretenimiento".

Por otro lado, se encargará de "elaborar el plan anual de programación y coordinar su ejecución; establecer objetivos de audiencia, calidad y relevancia social; coordinar con televisión y digital; y dirigir al equipo de redactores, técnicos, productores y colaboradores".

Además, deberá "fomentar un clima de trabajo ético y profesional; promover la formación continua del personal; garantizar la calidad técnica de las emisiones en directo y en diferido, o coordinar con el área técnica la gestión de estudios, equipos y sistemas de transmisión".

Criterios de selección

En cuanto a los criterios de selección y méritos, se valorará "la solvencia profesional y técnica; la experiencia en trabajos desarrollados en el sector público instrumental o en el sector privado y resto de conocimientos y experiencia relacionados con las funciones del puesto".

El plazo para la presentación de las solicitudes será de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente de publicarse la convocatoria en la página web de la CACVSA. Las solicitudes deberán presentarse antes de las 15.00 horas del último día de plazo.

La comisión de valoración que examinará las candidaturas presentadas y evaluará sus méritos de estas estará formada por el director general de la CACVSA, Francisco Aura; el director de contenidos y programación, Francesc Picó; la directora de gestión corporativa, Sonia Galdón; la directora del departamento jurídico, Mª José Guiralt; y la directora de personal, Ana Pérez.

Nivel mínimo de valenciano

El procedimiento selectivo constará de una primera fase de valoración de méritos y curricular y una segunda de entrevista y defensa del proyecto presentado.

En la primera, hasta un máximo de cuatro puntos, se valorará la experiencia profesional en puestos de dirección o de comunicación con un máximo de 3 puntos, la formación complementaria adaptada al perfil del puesto con un máximo de 0,8 puntos y la formación específica en igualdad de género con un máximo de 0,1 puntos.

Por otro lado, los conocimientos del valenciano se valorarán con un máximo de 0,1 puntos y los conocimientos en otros idiomas con un máximo de 0,1 puntos. Es decir, no existe un nivel mínimo de valenciano

En la segunda fase, con un máximo de tres puntos se comprobará, valorará y determinará en una entrevista "la competencia, aptitud, habilidades y capacidades" de la persona candidata, y con hasta un máximo de otros tres puntos la defensa del proyecto presentado.