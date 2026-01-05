Hallan más restos de la embarcación naufragada en Indonesia pero sin localizar a los dos niños desaparecidos

Este lunes, los efectivos de búsqueda de Indonesia hallaron nuevos restos de la embarcación naufragada en las aguas del Parque Nacional de Komodo el pasado 26 de diciembre, pero todavía no se ha localizado a los dos niños desaparecidos.

"El equipo conjunto de búsqueda y rescate encontró varios fragmentos del KM Putri Sakinah. Un banco blanco, una puerta y una silla", declaró a EFE Asfan Sulhasan, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión.

El dispositivo, formado esta jornada por 153 personas distribuidas en 17 embarcaciones, rastreó el norte de la isla de Serai, cerca de las localizaciones donde se recuperaron los cadáveres de otros dos españoles que iban en la embarcación siniestrada.

En esa zona también se encontraron este domingo restos de madera de un posible barco hundido y un extintor; día en el que también se halló y se recuperó el cuerpo de Fernando Martín, desaparecido desde el primer día del naufragio.

Las víctimas mortales son el propio Fernando, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

Los desaparecidos son un hijo de Martín y otro hijo de la superviviente, de 9 y 10 años respectivamente.

"Hemos rastreado todas las zonas sospechosas, tanto al sur como al norte de Serai, incluyendo la zona del lugar del hundimiento (...) Esperamos continuar la búsqueda mañana. Ojalá podamos encontrar a las víctimas restantes", apuntó Sulhasan, quien comanda uno de los principales barcos de BASARNAS movilizados para la misión.

A raíz del hallazgo del cuerpo de Martín, las autoridades extendieron el domingo el operativo hasta el miércoles, la segunda ampliación tras el plazo mínimo de siete días de búsqueda marcado por ley.

Naufragio

El barco KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo, del que hoy se cumplió su undécima jornada.

La última localización conocida del barco se encuentra entre Padar y la isla de Rinca, una zona de fuertes corrientes submarinas que, según indican los rescatistas, es uno de los mayores retos de la tarea.

Los equipos de rescate volverán a zarpar el martes para escudriñar las aguas de Komodo, mediante el uso de varios equipos de sonar.

"El equipo conjunto de búsqueda y rescate mantiene su energía. Queremos completar esta misión hasta encontrar a todas las víctimas", sentencia el oficial de BASARNAS.