José Francisco huyó de Venezuela a Valencia y ahora celebra la captura de Maduro: "Fui torturado y perseguido"

Carga en su mano una funda acolchada de color azul. En su interior, su GoPro, su iPad y una bandera de Venezuela. "Es el día de defender la libertad y los derechos", clama José Francisco mientras despliega la bandera tricolor.

Con emoción y alegría, el venezolano que lleva ya años viviendo en Valencia celebra que hoy es el primer día de la caída del régimen en el territorio sudamericano. "Hoy empieza una nueva vida", asegura a EL ESPAÑOL.

Carga consigo una dura y rocambolesca historia. De padres españoles e italianos, emigraron a Venezuela, donde él nació. Años después, como consecuencia del régimen y "de la represión", se vio obligado a salir del país que le vio crecer.

Este sábado, como tantas decenas de venezolanos, salió a las calles de Valencia, donde él reside, para "reivindicar la libertad" que, según detalla, "muchos todavía no tienen" allí en su país de origen.

Pero, tal y como explica, su historia al otro lado del Océano Atlántico es "un símbolo de lucha". "Yo fui víctima de tortura, fui perseguido por el régimen y atacado", rememora con gran emoción.

Pero José Francisco asegura que "no es el único". "Mis amigos todavía siguen encarcelados y muchos son perseguidos, necesitábamos ver esperanza", asegura.

Entre la felicidad de vislumbrar esa "esperanza", algunos de los viandantes de la Plaza de la Virgen, donde se celebra la concentración por la captura de Maduro.

Mientras habla con este diario, unos turistas turcos se aproximan a él y le cuestionan por qué celebran "si les han bombardeado". "Celebramos que por fin alguien se haya decidido a poner fin al régimen de Nicolás Maduro", afirma contundente.

Mientras habla, vuelve a guardar en su funda su cámara y su tablet para sacar la denuncia que las autoridades locales impusieron contra su persona allí en Venezuela. "Siempre la llevo conmigo, yo fui hijo de político allí en mi país, hoy tenemos que defender la libertad", concluye.

Concentración en Valencia

Al igual que José Francisco, muchos otros venezolanos se han reunido ante la Catedral de Valencia.

Los abrazos, los cánticos, las celebraciones y las lágrimas de emoción han sido protagonistas en una jornada en la que todavía estaba patente la incertidumbre por seres queridos que siguen en el país.

Muchas familias se han concentrado en los aledaños de uno de los espacios más turísticos de la ciudad para "celebrar"; una celebración a la que muchos de los vecinos de la zona se unían.

"¡Vamos Venezuela!" o un simple "enhorabuena", eran algunas de las expresiones más escuchadas en un día en el que muchos ven más cerca una posible "vuelta a casa".

Protestas

Junto a esta concentración de celebración, este sábado ha tenido lugar otra movilización para protestar contra la operación estadounidense.

La concentración se ha desarrollado frente a la sede consular estadounidense en la ciudad, donde los convocantes han expresado su rechazo a la intervención de Washington en Venezuela y han exigido el respeto a la soberanía del país sudamericano.

Según los organizadores, el objetivo de la protesta "es visibilizar el desacuerdo con la captura de Maduro y alertar sobre las consecuencias políticas y diplomáticas" del conflicto.