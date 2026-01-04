Indonesia amplía tres días más la búsqueda de los niños desaparecidos en el naufragio tras encontrar a Fernando

Este domingo, el décimo operativo de búsqueda de los desaparecidos tras el naufragio de una embarcación turística en Indonesia ha arrojado resultados con el hallazgo del cuerpo de Fernando Martín, entrenador del filial femenino del Valencia CF.

Ahora, tras recuperar su cuerpo y confirmar su identidad, las autoridades han ampliado los operativos de búsqueda de los dos niños todavía desaparecidos con la esperanza de hallarlos al igual que al exjugador y entrenador.

"La misión se amplía por tres días", declaró Stephanus Risdiyanto, director de la Marina de Labuan Bajo -desde donde se coordina parte del despliegue-, en una rueda de prensa.

A raíz del hallazgo, las autoridades de Indonesia extendieron este domingo hasta el miércoles la búsqueda de los tres españoles desaparecidos en el país como consecuencia del naufragio que tuvo lugar el pasado 26 de diciembre.

Fue a las 8:47 horas, hora local, cuando el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) halló un cadáver que sospechaban que pertenecía a una víctima del barco naufragado, el KM Putri Sakinah.

Algo que posteriormente han confirmado tanto la familia del fallecido como las autoridades competentes.

"En base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de (...) Fernando Martín, de 44 años", afirmó Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate que coordina la misión

El cuerpo fue encontrado flotando a unos 2 kilómetros del lugar donde naufragó la embarcación turística en la que viajaban once personas, de las cuales dos ya han sido recuperadas, sin vida, y dos más continúan en paradero desconocido.

"Los cuatro juntos"

A través de un comunicado, la familia ha confirmado el hallazgo de Fernando Martín y ha pedido una oración "por él y por los dos menores aún desaparecidos", a quienes confían en "encontrar lo antes posible".

"Las autoridades indonesias, cuya labor valoramos enormemente, han extendido tres días más el periodo oficial de búsqueda y siguen dotando de más medios humanos y materiales a este dispositivo, que confiamos continúe hasta localizar a nuestros seres queridos", han expresado.

Por último, han recordado que no regresarán a España hasta que no se encuentre a todos los desaparecidos. "No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", han sentenciado.

Fernando Martín

El fallecido era Fernando Martín Carreras, entrenador del Valencia CF Femenino B. Con una trayectoria de una década vinculada al fútbol femenino del club, había desempeñado diferentes funciones hasta convertirse en técnico del filial, que compite esta temporada en Tercera RFEF.

Fernando se encontraba disfrutando de las vacaciones de Navidad junto a su mujer y sus cuatro hijos cuando ocurrió la tragedia en Indonesia. Diez jornadas de búsqueda después, han encontrado su cuerpo.

Posible negligencia

La Policía de Indonesia abrió el miércoles una investigación para determinar si se incurrió en algún delito por negligencia en el naufragio del Putri Sakinah.

En declaraciones a EFE, el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Henry Novika Chandra, explicó que hasta esta tarde habían interrogado a ocho testigos y personas vinculadas con el caso.

"La investigación se lleva a cabo para esclarecer objetivamente los hechos y determinar si hubo negligencia o conducta delictiva en este incidente", indicó hoy la Policía en un comunicado.

Un informe inicial apuntó a un posible fallo de motor que dejó el barco a merced de las olas. Las autoridades del puerto dijeron a EFE que el barco zozobró tras el súbito envite de tres grandes olas, de hasta 2,5 metros sobre el nivel del mar.

Además, las autoridades portuarias de Labuan Bajo ampliaron hasta el próximo martes la prohibición de navegación a todos los barcos turísticos, aplicada desde el lunes.