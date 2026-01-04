Hallan el cuerpo de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, a dos kilómetros de la zona del naufragio

En el décimo día de operativo, Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, ha sido hallado sin vida a dos kilómetros de la zona del naufragio en Indonesia, tal y como ha confirmado la familia.

El desaparecido fue localizado a las 8.47 de la mañana, hora local por un equipo a bordo del RIB KPJ 2007, una embarcación de la policía marítima.

El cadáver, que corresponde al de un hombre adulto, fue encontrado flotando a unos 2 kilómetros del lugar donde naufragó la embarcación turística en la que viajaban.

"En base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de (...) Fernando Martín, de 44 años", afirmó Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate que coordina la misión.

Además, las autoridades de Indonesia extendieron este domingo hasta el miércoles la búsqueda de los españoles desaparecidos en el país tras el naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, tras localizar hoy el cuerpo de Fernando en la zona del suceso.

"La misión se amplía por tres días", declaró Stephanus Risdiyanto, director de la Marina de Labuan Bajo -desde donde se coordina parte del despliegue-, en una rueda de prensa.

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española.

La recuperación de los restos mortales se produce en la décima jornada del operativo, horas antes de que las autoridades evaluaran esta noche si concluir la misión.

El Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) afirmó en un comunicado que halló a las 8:47 hora local (00:47 GMT) un cadáver que se sospecha pertenece a una víctima del barco naufragado, el KM Putri Sakinah.

La víctima mortal fue trasladada a la localidad de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para ser identificada por un equipo forense de la Policía. Por su parte, la familia ha confirmado que se trata del entrenador del Valencia Femenino B.

El barco de uso turístico se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- en la tarde del pasado 26 de diciembre, tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban once personas, incluida una familia de españoles conformada por dos adultos y cuatro menores, de la cual dos fueron rescatados -una mujer y una niña-, además de los cuatro miembros de la tripulación y un guía local.