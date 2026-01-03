Los wasaps de Feijóo muestran que dudó desde el inicio de que Sánchez fuera a ayudar a Mazón: "¿A qué hora llamaron?"

Los wasaps que envió Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón durante la tarde de la dana muestran las dudas que el líder del PP tuvo desde el principio sobre la ayuda que el Gobierno central iba a prestar al presidente de la Generalitat.

"Dice el Gobierno que os ha llamado. Espero que sea así y os estén prestando ayuda suficiente", le escribió Feijóo a Mazón a las 23:21 del 29 de octubre de 2024, de acuerdo con el acta notarial que ha presentado a la jueza.

"Más o menos sí", le respondió el presidente de la Generalitat casi de manera inmediata. "Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah", añadió a las 23:22.

"¿A qué hora os han llamado? ¿Qué ministro tienes de referencia?", le insistió Feijóo con un evidente recelo. "Sí que he hablado con (Pedro) Sánchez, (María Jesús) Montero y los de defensa e interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana. El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", le contestó Mazón.

"¿Cuándo se cree que acaba la dana?", le siguió preguntando el líder del PP al entonces presidente de la Generalitat a las 23:23. "Hace una hora", contestó el entonces presidente de la Generalitat sobre cuándo había hablado con el Gobierno. "Pero a través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME", le agregó.

La sospecha sobre la actuación del Ejecutivo se tradujo en una opinión de Feijóo conocida con posterioridad: desde el día 30 de octubre fue partidario de que el presidente de la Generalitat hubiera pedido la emergencia nacional. Algo que no hizo.

Meses más tarde, llegó a hacer pública esta discrepancia y a manifestar que Mazón estuvo "noqueado" aquellos días, además de considerar que fue un "ingenuo".

Las conversaciones de esa noche también muestran una orden que, por partida doble, Feijóo dio al dirigente autonómico y que evidencia la preocupación por la imagen pública. "Lleva la iniciativa de la comunicación... es la clave. Los alcaldes y diputaciones coordinados y con la gente y tú informando", le dijo a las 23:27.

Una instrucción que se produjo después de que Mazón le dijese a las 23:25: "No lo hemos hecho público aún pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto, presi. Van a ser decenas seguro", le informó a las 23:25.

Junto a esa orden de liderar la comunicación, Feijóo mostró su predisposición para desplazarse a Valencia. "Si crees que debo ir mañana o el jueves por la mañana estoy a la orden", le escribió.

"Sí, sí. Te voy diciendo. Pero hasta que no amanezca mañana no sabemos qué cojones nos vamos a encontrar", le respondió Mazón a las 23:26.

"Lidera informativamente"

La instrucción sobre la comunicación también se la había dado a las 20:26 en los primeros mensajes que intercambiaron. Lo hizo después de que Mazón le dijera "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto" a las 20:08 (dos minutos antes del envío de la alerta a la población).

"Ánimo. Lidera informativamente como hiciste en el incendio", le subrayó a las 20:26 en referencia al incendio del edificio del barrio de Campanar de Valencia en febrero de 2024. A esa hora Mazón estaba llegando al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, donde se celebraba el Cecopi y al que llegó a las 20:28.

Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo en el Centro de Coordinación de Emergencias dos días después de la dana. Jorge Gil / EP

Las comunicaciones entre ambos dirigentes aquel día comenzaron a las 19:59. "Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo", le puso Feijóo.

"Estoy en un acto"

A partir de ahí los mensajes fueron continuados con ciertos intervalos en blanco. Mazón llamó al líder del PP en dos ocasiones: a las 21:27 y a las 21:31. No obtuvo respuesta.

"Perdona Carlos. Estoy en un acto. ¿Te puedo llamar a las 22.30h? Lo que oímos es que estáis mal. Muertos? Desaparecidos? Daños cuantiosos? Ánimo amigos", le expuso a las 21:29.

Feijóo se encontraba a esa hora en la II edición de los premios de '20 Minutos', tal como figuraba en su agenda de aquel día.

A las 21:44 le respondió Mazón. "Te estaba llamando para móvil de (José María Álvarez) Pallete. No podemos currar sin telefónica. Ya he hablado con él".

"Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos", le añadió a las 21:45.

Feijóo respondió más de hora y media después para preguntar por la actuación del Gobierno.

La incomodidad de la causa

El líder del PP ha aportado estos mensajes de manera voluntaria. La magistrada, en un auto del pasado lunes, comunicó al dirigente que tenía la posibilidad de facilitar los wasaps completos con el expresidente de la Generalitat durante el 29 de octubre de 2024 en un plazo de tres días.

Lo hizo después de que Feijóo aportara un acta notarial en la que venían las comunicaciones de Mazón con él, pero no los mensajes mandados por el líder del PP.

En ella se comprobaba que el expresidente de la Generalitat no contactó con Feijóo hasta las 20:08. Algo que ha sido aprovechado por el PSOE para reseñar que no fue verdad aquello que el líder del PP dijo sobre que Mazón le informó de manera permanente aquel día.

Ahora, y tras conocer el contenido de los wasaps, los socialistas creen que Feijóo "estaba más preocupado por el relato y la iniciativa de comunicación que por la gestión de la emergencia y la protección de la ciudadanía".

En el PP se mostraron desde el principio sorprendidos por esta diligencia de la jueza. Se trata, afirman, de mensajes "privados" que custodia el móvil del líder de la oposición. Un cargo que, además, está aforado.

Así, recuerdan que Mazón no está investigado en esta causa judicial y que Feijóo no tenía responsabilidad alguna de decisión en la gestión de la dana.

Pero a ello añaden la cuestión del plazo de tres días (que finalizaban este viernes). "Para hacer algo voluntario ningún plazo es obligatorio", indican fuentes del PP.

La incomodidad de Feijóo con este asunto resulta evidente. Sin implicación directa en la gestión de la dana, la causa judicial le ha acabado salpicando pese a haber superado la crisis política con la dimisión de Mazón y la nueva etapa de Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat.

Además de la aportación de los whatsapps, tendrá que declarar como testigo el próximo 9 de enero. Una comparecencia a la que la magistrada ha accedido que realice de manera telemática tras pedirlo él mismo, aunque le ha afeado que no lo haga de manera presencial en un grave procedimiento con 230 muertos.