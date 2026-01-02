Una semana sin encontrar a los desaparecidos en el naufragio de Indonesia: la Policía investiga si hubo negligencia

Integrantes de equipos de búsqueda de Indonesia parten para continuar sus labores de búsqueda de los españoles desaparecidos. EFE

Una semana después del naufragio en el que tres valencianos desaparecieron y una menor falleció, el operativo de búsqueda todavía no ha dado resultados y se sigue sin hallar en Indonesia a Fernando y los dos niños.

"El equipo ha realizado búsquedas tanto en la superficie como bajo el agua, usando cuatro equipos de sonar. Sin embargo, los trabajos no han dado resultado", declaró a EFE Asfan Sulhasan, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión.

Los rescatistas desplegaron este viernes más de una decena de barcos para peinar las aguas, e hicieron uso de radares que cartografiaran el fondo marino. También se sumergieron los buzos para contar con confirmación visual en caso de hallar alguna prueba.

"Ha sido un día complicado porque el mar no acompañaba. Por la mañana hice un primer buceo de unos 45 o 50 minutos a unos 30 metros de profundidad en una zona donde el sonar había detectado algo. Pero nada. Por la tarde hicimos un buceo más largo, tampoco hubo suerte", declaró a EFE el buzo español Santi Tinoco.

El español dice que lo positivo es que este viernes han peinado toda una costa de la isla de Padar, cerca de donde se hundió el barco, mientras que este sábado repetirán el proceso en una zona diferente y donde ya se hallaron algunos restos del navío siniestrado, sin rastro de los desaparecidos.

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 hora local del viernes (12.30 GMT) de la semana pasada, tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas.

De los 11 pasajeros que viajaban en el barco en el momento del accidente, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio.

Los trabajos se retomarán el sábado y durarán, al menos, hasta el domingo, según decidieron la víspera las autoridades locales.

Posible negligencia

La Policía de Indonesia abrió el miércoles una investigación para determinar si se incurrió en algún delito por negligencia en el naufragio del Putri Sakinah.

En declaraciones a EFE, el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Henry Novika Chandra, explicó que hasta esta tarde habían interrogado a ocho testigos y personas vinculadas con el caso.

"La investigación se lleva a cabo para esclarecer objetivamente los hechos y determinar si hubo negligencia o conducta delictiva en este incidente", indicó hoy la Policía en un comunicado.

Un informe inicial apuntó a un posible fallo de motor que dejó el barco a merced de las olas. Las autoridades del puerto dijeron a EFE que el barco zozobró tras el súbito envite de tres grandes olas, de hasta 2,5 metros sobre el nivel del mar.

Por otro lado, las autoridades portuarias de Labuan Bajo ampliaron hasta el próximo martes la prohibición de navegación a todos los barcos turísticos, aplicada desde el lunes.

Misa en el puerto

La conclusión de las tareas de búsqueda de hoy coincidió con la celebración de una misa católica, la religión que profesa alrededor del 85 por ciento de los habitantes de la isla de Flores, en el oeste de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo.

Las familias de los desaparecidos se unieron a la ceremonia, que terminó con los fieles colocando una hilera de velas encendidas.

"Hemos hecho todo lo que hemos podido", dijo emocionada una de las indonesias que han ayudado a coordinar los grupos de buceadores voluntarios que han partido en la misión.